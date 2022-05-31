Fransa, İngilizce oyun kelimelerini yasakladı

Fransa, 'eSports' ve 'streaming' gibi İngilizce oyun terimlerini yasakladığını açıkladı.

İngiliz jargonu, yıllar boyunca Fransa'nın her köşesine yayıldı. Örneğin, seçim sezonunda politikacılar arasında popüler olan bir ticaret fuarına " Made in France" adının verilmesi, tepkilere neden olmuştu.

İş dünyasında ve başka yerlerde yaygın olarak İngilizce kullanılmasına rağmen Fransa hükümeti, temizliğe oyun dünyasından başlamaya karar verdi.

İngilizce oyun terimleri yasaklandı

Fransa hükümeti; "streaming", "cloud gaming" ve "eSports" gibi İngilizce oyun terimlerinin kullanılmasını yasakladı. Bu kelimelerin yerine, Fransızca karşılıkları tercih edilecek.

Fransa Kültür Bakanlığı'na göre oyun dünyasında İngilizce kelimeler kullanılması, sektörle ilgili olmayanların kelimeleri anlamasını zorlaştırıyordu.

Değişiklikler hükümetin resmi gazetesinde yayınlandı, yani bu karar tüm devlet çalışanları için de bağlayıcı olacak.