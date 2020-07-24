Fransa, kademeli olarak Huawei'yi yasaklayacak

Fransız yetkililer, 5G şebekeleri için Huawei'den ekipman almayı planlayan telekomünikasyon şirketlerine, Huawei'nin var olan lisanslarının yenilenmeyeceğini söyledi.

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de de yasaklanmıştı.

FRANSA DA HUAWEI'Yİ YASAKLIYOR

Fransız siber güvenlik ajansı ANSSI, geçtiğimiz günlerde Fransız telekomünikasyon şirketlerinin Çinli firma ile çalışmasını istemediklerini açıklamıştı.

Fransız yetkililer, 5G şebekeleri için Huawei'den ekipman almayı planlayan telekomünikasyon şirketlerine, Huawei'nin var olan lisanslarının yenilenmeyeceğini duyurdu.



Konuya yakın üç kaynak Fransa'nın böylece Huawei ekipmanı kademeli olarak mobil şebekeden çıkarmayı planladığını ifade etti.

Avrupa'da 5G şebekesinin altyapısını kuran diğer ülkeler gibi Fransa da ABD ile Çin arasındaki jeopolitik mücadelenin arasında kalmış durumda.

ABD Huawei ekipmanlarının Çin tarafından casusluk yapmak için kullanılacağı iddiasında bulunup müttefiklerinden bu ekipmanların kullanımını yasaklamalarını isterken Huawei ve Çin yönetimi bu iddiaları reddediyor.

HUAWEI 2028 YILINA KADAR DEVRE DIŞI KALACAK

Kaynakların verdiği bilgiye göre lisans sürelerinin sınırlı olması, Fransa'nın 5G şebekesindeki Huawei ekipmanının 2028 yılına kadar devre dışı kalacağı anlamına geliyor.