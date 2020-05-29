Fransa, otomobil sektörüne maddi destek sağlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin euro ve şirketlere 5 bin euronun yanı sıra, hibritli araçlara 2 bin euro indirim yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle oldukça etkilenen otomobil sektörü, çareyi devlet destekli maddi yardımlarda arıyor.

Bu kapsamda atılan adımlardan biri de Fransa'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın 2025'ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir araç üretmesini ve Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

ARAÇ FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILACAK

Macron, salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını ifade ederek, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin euro ve şirketlere 5 bin euronun yanı sıra, hibritli araçlara 2 bin euro indirim yapılacağını bildirdi.

RENAULT ÜRETİMİ 3 KATINA ÇIKARIYOR

Macron, Fransız otomobil markası Renault'un 2022'ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağı bilgisini paylaştı.



Renault'un elektrikli araç için motor üreteceğini aktaran Macron, salgından olumsuz etkilenen Renault'a 5 milyar euro mali yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerin ardından karar verileceğini kaydetti.