Fransa, TikTok hakkında soruşturma başlattı

Fransa'nın veri gizliliği izleme örgütü CNIL, Çinli video uygulaması TikTok hakkında ön soruşturma açtıklarını duyurdu.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

ABD'nin Çinli uygulamaya baskı kurması diğer ülkeler tarafından yakından izlenirken, bir hamle de Fransa'dan geldi.

Fransa'nın veri gizliliği izleme örgütü CNIL, TikTok uygulaması hakkında bir ön soruşturma açıklarını duyurdu.

Bir CNIL sözcüsü, söz konusu soruşturmanın mayıs ayında yapılan bir şikayetle ilgili olduğunu açıklasa da daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.





TIKTOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan TikTok, "Kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini korumak bizim ilk önceliğimizdir. Fransa'nın veri gizliliği izleme örgütünün açtığı soruşturmanın farkındayız ve kurumla iş birliği yapıyoruz." dedi.

Çin'in ByteDance şirketine ait olan TikTok; ABD, Avrupa Birliği ve Hollanda yetkilileri tarafından gizlilik endişeleri nedeniyle zaten soruşturma altındaydı. Böylelikle soruşturma açan ülkelere Fransa da eklenmiş oldu.