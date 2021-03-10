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    Fransa Uzay Komutanlığı, uzaydaki ilk askeri tatbikatını yaptı

    Fransa ordusu, ABD ve Almanya'nın da desteğiyle birlikte uzayda ilk askeri tatbikatını yaptığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 15:36
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    Fransa Uzay Komutanlığı, uzaydaki ilk askeri tatbikatını yaptı

    Uzayı geleceğin savaş alanı haline getirmeye kararlı olan bazı ülkeler, şimdiden çalışmalara başladı. Örneğin 2019'da Donald Trump, uzayın başka ülkelerin eline geçmemesi için dünya üzerindeki ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nı resmen kurmuştu.

    Fransa ise, yine 2019'da kurulan uzay komutlanlığı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

    FRANSA'DAN İLK UZAY TATBİKATI

    Fransa, bu hafta ilk uzay tatbikatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Kontrol merkezinde yapılan simülasyonlar şeklindeki tatbikat, uzaydaki Fransız uydularının olası bir saldırı karşısındaki durumunu değerlendirmek amacını taşıyor.

    uzay

    AVRUPA'DA BİR İLK

    Fransız askeri yetkililer, AsterX2021 adını taşıyan tatbikatın Avrupa'da bir ilk olduğunu dile getirdi.

    Cuma gününe kadar sürecek tatbikata Trump'ın kurduğu Uzay Kuvvetleri ve Alman Uzay Ajansı da katılıyor.

    Fransız ordusunun, yörüngedeki düşman uydularını yok etmek için lazer silahları üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

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