Fransa'da 350 nüfuslu köy, Starlink internet hizmetini istemedi

Fransa'da Saint Senier de Beuvron köyü, Elon Musk'ın Starlink projesi kapsamında köy arazisine uydu internet anteni kurulmasına izin vermedi.

SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, yavaş yavaş bazı bölgelerde erişime açılıyor. Kullanıcılar, antenler yardımıyla uydu internetinden faydalanabiliyor.

Fransa’da Starlink projesine ev sahipliği yapmak için seçilen 350 nüfuslu Saint-Senier-de-Beuvron köyü, SpaceX'in köy arazisine uydu internet anteni kurmasını reddetti.

"SİNYALLER HAKKINDA BİLGİMİZ YOK"

Saint Senier de Beuvron Belediye Başkanı Yardımcısı Noemie Brault yaptığı açıklamada, proje hakkında endişelerini dile getirerek, "Projede, bu sinyallerin etkisi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu bizi endişelendiriyor çünkü sinyallerin insan veya hayvan sağlığı üzerindeki nihai etkilerine dair hiçbir veriye sahip değiliz. Önlem olarak belediye meclisi, projeye hayır kararı verdi." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ OLUP OLMADIĞINI BİLMEK İSTİYORUZ."

Köy sakinlerinden Marie Falguieres ise, "Elon Musk'a saldırmıyoruz, teknoloji düşmanı değiliz. Ben koyda bir rehberim, internet sitem var. Kocam evden çalışıyor. Ancak bu antenler Fransa'da tamamen yenidir. Tehlike olup olmadığını bilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında Fransa için planlanan dört bölgeden biri olan Saint-Senier-de-Beuvron’a antenlerin kurulması için Fransa'dan onay almıştı.