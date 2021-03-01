Fransa’da cep telefonuyla yapılan koronavirüs testi geliştirildi

Fransa’da uzmanlar, akıllı telefon aracılığıyla yapılan bir koronavirüs testi geliştirmeyi başardı.

Fransa’daki Lille Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı, akıllı telefonlar aracılığıyla yapılabilen yeni bir koronavirüs testi geliştirdi.

Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride, sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi.

YÜZDE 90 BAŞARILI

Testlerin yüzde 90 oranında doğru sonuç verdiğini açıklayan uzmanlar, mart ayında testi bin kişi üzerinde deneyeceklerini duyurdu.

10 DAKİKADA SONUCU SÖYLÜYOR

Akıllı telefon aracılığıyla yapılan testin en büyük avantajı ise 10 dakikada sonuç veriyor olması.

Testin ilk olarak hastanelerde kullanılması, daha sonra ise halka sunulması bekleniyor.

Geliştirme ekibindeki araştırmacı David Devos, amaçlarının vakaları çok hızlı bir şekilde tespit eden bir test geliştirmek olduğunu söylerek, "Koronavirüsün ilk dalgası hastanede felaketle sonuçlandı. Çünkü orada birçok insan bilmeden enfekte oldu. Şimdiki amacımız ise geliştirdiğimiz testi; pratisyen hekimlerimiz, eczacılarımız ve bakımevlerimiz için testi kullanıma sunmak." ifadelerini kullandı.