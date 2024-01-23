Fransa'dan Amazon'a dev ceza: 32 milyon euro ödeyecek Fransa, çalışanların "aşırı müdahaleci bir şekilde izlenmesi" gerekçesiyle Amazon'a 32 milyon euro ceza kestiğini duyurdu.

AA

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), Amazon'a yönelik soruşturmasını tamamladı.

CNIL, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına yol açan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Amazon'a 32 milyon euro ceza

Açıklamada, komisyonun, çalışan faaliyetlerini ve performansını izlemek üzere "aşırı müdahaleci" olarak nitelendirdiği söz konusu sistemi kurduğu için, Amazon şirketine 32 milyon euro para cezası verdiği aktarıldı.

Komisyon, sistem tarafından toplanan tüm veri ve çalışanlar için üretilen istatistiklerin 31 gün boyunca saklanmasını da "aşırı" buldu.

Ayrıca CNIL, Amazon'da çalışanların ve ziyaretçilerin, depolardaki video gözetimi hakkında yeterince bilgilendirilmediğini vurguladı.

Amazon'un Fransa'daki depolarında kullanılan söz konusu sistem, çalışanların belirli iş adımları arasındaki kesintilerinin ne kadar uzun olduğunu kaydetmek için bir tarayıcı kullanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)