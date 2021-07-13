Fransa'dan Google'a 500 milyon euro telif cezası

Kaliforniya merkezli arama motoru, Avrupa'da para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Paris yönetimi, Alphabet'in sahibi olduğu Google'a telif nedeniyle ceza kesti.

500 milyon euro para cezası, Google ve Facebook gibi çevrim içi platformlarda, haber kuruluşlarıyla daha fazla gelir paylaşmaları için uluslararası baskının arttığı bir dönemde geldi.

GOOGLE'A PARA CEZASI

ABD merkezli şirketin, haber ajanslarını ve diğer yayıncıları haberlerin kullanımı için nasıl tazmin edeceği konusunda önümüzdeki iki ay içinde önerilerde bulunması gerekiyor.

Bunun yapılmaması durumunda, şirket günde 900 bin euroya kadar ek para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Fransa'nın kararının hayal kırıklığına uğrattığını belirten Google, ancak karara uyacaklarını açıkladı.

Açıklamada, "Hedefimiz aynı: Belirli bir anlaşma ile sayfayı çevirmek istiyoruz. Fransız Rekabet Kurumu'nun geri bildirimlerini dikkate alacağız ve tekliflerimizi uyarlayacağız." denildi.

"İYİ NİYETLE HAREKET ETTİK"

Bir Google sözcüsü de "Tüm süreç boyunca iyi niyetle hareket ettik. Para cezası, bir anlaşmaya varma çabalarımızı ve haberlerin platformlarımızda nasıl çalıştığı gerçeğini görmezden geliyor." diye konuştu.

Google, telif hakkı anlaşmazlığını sona erdirmek için 121 Fransız haber yayıncısından oluşan bir gruba üç yılDA 76 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.