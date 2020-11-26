Fransa'dan internet devlerine dijital vergi uyarısı

Fransa; Google, Facebook ve Amazon gibi büyük internet şirketlerine 15 Aralık'a kadar dijital hizmet vergisi ödemeleri için ihtarda bulundu.

Son zamanlarda özellikle vergi konusunda sık sık gündeme gelen internet devleri, şu sıralar Fransa'nın çemberinde.

Fransa; Google, Facebook ve Amazon gibi büyük internet şirketlerine 15 Aralık'a kadar dijital hizmet vergisi ödemeleri için ihtar çekti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni dijital vergi kapsamında söz konusu şirketler, dijital olarak yapılan satışlardan elde ettikleri gelirlerin yüzde 3'ünü vergi olarak ödemek zorunda.

Fransa hükümeti, ülke içinde 25 milyon euro, küresel olarak ise 750 milyon euronun üzerinde gelir elde eden şirketlerden yüzde 3'lük dijital hizmet vergisi alınması kararını, ABD ile ticaret ihtilaflarını tırmandırmamak için bu yılın başında uygulamadı.

TRUMP'TAN VERGİ CEVABI

Fransa hükümetinin söz konusu dijital vergi kararından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Paris yönetimini Fransız şarabı ve peynirlerine vergi artırımı getirerek dijital vergiye misilleme yapmakla tehdit etmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nda (OECD) uluslararası vergi kurallarının yeniden düzenlenmesin ve dijital şirketler için vergilerin netleştirilmesinin 2021’nin ortasına uzamasından dolayı, Fransa söz konusu verginin Aralık 2020’de uygulanacağını açıklamıştı.

Fransa, OECD’de vergi konusunda bir anlaşma olursa söz konusu vergiyi geri çekeceğini de belirtmişti.

Öte yandan, gelecek yılın taslak bütçesinde Fransa yönetimi dijital vergiden 400 milyon euroluk bir gelir sağlamayı bekliyor.

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