Fransız astronot Thomas Pesquet, Mekke'nin uzay fotoğrafıyla bayramı kutladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Pesquet, Mekke'nin uzaydan çekilmiş fotoğrafıyla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı rebrik etti.

"MEKKE GÖZ KAMAŞTIRIYOR"

Pesquet, Twitter hesabından paylaştığı gönderide İngilizce ve Fransızca olarak "Hayırlı Bayramlar. Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor." mesajını paylaştı.

Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki bıraktı.

Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille de paylaşımı Pesquet'in görseliyle Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.

Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

