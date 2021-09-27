Fransız astronottan etkileyici aurora görüntüsü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) çalışmalarını sürdüren astronot Thomas Pesquet, aurora fotoğrafıyla ve daha önce çektiği videoyla oldukça beğeni aldı.

Kuzey Işıkları ya da kuzey aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara deniyor.

Bilimsel adı Aurora borealis olan Kuzey Işıkları, çarpıcı görüntüleriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

FRANSIZ ASTRONOT, UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) nisandan beri çalışmalarını sürdüren Fransız astronot Thomas Pesquet, bir yandan da paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülüyor.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Pesquet, çektiği aurora diye bilinen kutup ışıklarının fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

DAHA ÖNCE VİDEOSUNU ÇEKMİŞTİ

Pesquet, çok parlak olduğu için aurorayı "özel" diye niteledi. Parlaklığın sebebiyse dolunay. Zira Fransız astronot, dolunayın Dünya'nın gece tarafını güneş gibi aydınlattığını söyledi.

Pesque, 14 Eylül'de de aurorayı kaydettiği aşağıdaki videoyu paylaşmıştı:

Fransız astronottan etkileyici aurora videosu