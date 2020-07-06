Fujitsu, evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdi

Japon teknoloji devi Fujitsu, koronavirüs döneminde geçtikleri evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter'ın da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

FUJITSU KALICI OLARAK EVDEN ÇALIŞACAK.

1935 yılında kurulan Japon teknoloji devi Fujitsu, Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdiğini duyurdu.

80 BİN ÇALIŞAN EVDEN ÇALIŞACAK

Şirket, 'İş Hayat Değişimi' adını verdiği programla, ülkedeki 80 bin çalışanına evden çalışma imkanı tanıyacak.

Programla beraber şirket çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunulacak ve mümkün olan her koşulda evden çalışmaları teşvik edilecek.

Fujitsu'dan yapılan açıklamada, evden çalışma sistemiyle şirketin daha güçlü ve daha yaratıcı olacağı vurgulandı.