Galaxy S25 Ultra geride kaldı: İşte 2025'in en iyi kameraya sahip telefonları

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Akıllı telefon kameraları, teknoloji tutkunları için her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Kullanıcılar, en iyi anlarını ölümsüzleştirmek ve profesyonel kalitede fotoğraflar çekmek için en gelişmiş kamera teknolojilerine sahip telefonları tercih ediyor.

Bu alanda yapılan sürekli yenilikler, akıllı telefonların kamera performansını adeta bir yarış pistine dönüştürüyor.

2025'in en iyi kamera telefonları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, DxOMark'ın son sıralaması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Galaxy S25 Ultra kamera performansı ile hayal kırıklığı yaşatırken, Huawei Pura 70 Ultra zirveye yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

HUAWEI PURA 70 ULTRA, DXOMARK'IN ZİRVESİNDE

DxOMark, akıllı telefon kameralarını değerlendiren ve sıralayan önde gelen bir kuruluş. 2025 Mart ayı sıralamasına göre, Huawei Pura 70 Ultra 163 puanla zirveye yerleşti.

Fotoğraf, yakınlaştırma ve video performansında mükemmel sonuçlar elde eden bu model, özellikle düşük ışık koşullarında bile etkileyici fotoğraflar çekebiliyor.

Huawei'nin kamera başarısı, şirketin ABD kısıtlamalarına rağmen teknolojiye yaptığı yatırımların bir sonucu olarak görülüyor.

GOOGLE PİXEL 9 PRO XL, ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Google Pixel 9 Pro XL, 158 puanla Huawei'yi yakından takip ediyor. Google'ın yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi, bu modelin başarısında büyük rol oynuyor.

Özellikle portre modu ve gece modu gibi özelliklerde rakiplerine fark atan Pixel 9 Pro XL, kullanıcılarına üstün bir kamera deneyimi sunuyor. Google'ın yapay zeka destekli kamera teknolojisi, akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni bir çığır açıyor.

GALAXY S25 ULTRA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Samsung Galaxy S25 Ultra, güçlü kamera donanımına rağmen DxOMark sıralamasında 146 puanla 24. sırada yer aldı.

Bu sonuç, Samsung'un amiral gemisi modeli için büyük bir sürpriz oldu. Özellikle yakınlaştırma ve düşük ışık performansı konusunda beklentileri karşılayamayan S25 Ultra, rakiplerinin gerisinde kaldı.

2025'İN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI