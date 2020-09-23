Galler'de her sabah 7'de yaşanan internet kesintisinin sırrı çözüldü

Galler Özerk Bölgesi'nde her sabah saat 07.00'de yaşanan internet kesintisinin nedeni, 18 ay süren çalışmaların sonucunda bulundu.

Günümüzde dünya genelinde milyonlarca kişi internet erişimine sahip. Ancak zaman zaman tahmin edemeyeceğiniz unsurlar, internetinizin kesilmesine neden olabilir.

Bunun son örneği Galler'in Aberhosan köyünde yaşandı. Bölgede yaklaşık 18 aydır her sabah 07.00'de kesilen internetin sırrını çözmeye çalışan mühendisler, bölgedeki tüm kabloları değiştirmelerine rağmen başarılı olamamışlardı.

KESİLEN İNTERNETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Köyde her sabah saat 07.00 sularında yaşanan internet kesintisinin eski bir televizyondan kaynaklandığı tespit edildi.

Televizyonun sahibi olan Aberhosan köyündeki adı açıklanmayan kişi, eski televizyonunun bütün köyün internetini kesebileceğinden habersiz olduğunu söyledi.

İkinci el olarak aldığı eski televizyonu her sabah 07.00'de açtığını söyleyen televizyon sahibi, sorunun kendi hanesinden kaynaklandığını öğrenince şok oldu.

TELEVİZYONUN YAYDIĞI SİNYAL İNTERNETİ KESİYOR

Birleşik Krallık'taki geniş bant internet altyapısını yöneten Openreach, söz konusu televizyonu tespit edebilmek için özel bir cihaz kullandı. Bu cihaz sayesinde, televizyonun yüksek seviyeli atımlı frekans (SHINE) yaydığı tespit edildi. Söz konusu sinyal, diğer elektronik cihazların çalışmasını engelleyebiliyor.



