Ganymede nedir

Ganymede, Jüpiter'in doğal uydularından bir tanesi ve Güneş sistemindeki en büyük uydudur.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, 63 farklı uyduya sahip.

Bu uyduların en büyüğü Ganymede, aynı zamanda Güneş sisteminin de en büyük uydusudur.

7 Ocak 1610 tarihinde Galileo Galilei tarafından bulunan Ganymede, gezegene yakınlık açısından üçüncü sırada bulunması nedeniyle Jüpiter'in 'III' numaralı uydusu olarak adlandırılmıştır.

Ganymede, 5 bin 262 kilometrelik çapı ile Güneş'e en yakın gezegen Merkür'den bile daha büyüktür. Bu nedenle Ganymede; Satürn’ün uydusu Titan ile birlikte, gezegen boyutlarında olup da başka bir gezegenin uydusu olmak zorunda kalan nadir gök cisimleri arasında bulunur.

Yüzeyinde kalın bir buz tabakası bulunan Ganymede, Güneş sisteminde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olarak dikkat çekiyor.



