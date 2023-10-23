Geleceğin teknolojisi: Drone ile teslimat çağı başlıyor mu Amazon, drone teslimat hizmetini İngiltere ve İtalya'ya genişleteceğini duyururken, diğer şirketler ultra hızlı teslimatlar için drone'lara güveniyor.

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Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor.

Örneğin kargo şirketleri, drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yapıyor.

Jeff Bezos sürpriz yapmayı seviyor. 2013 yılında Amazon'un küresel genel merkezinde konuşan iş insanı, bir televizyon ekibine, şirketinin en son yeniliğini tahmin etmeleri halinde servetinin yarısını vereceğini söyledi: Ancak kimse tahmin edemedi.

Konuya açıklık getiren Bezos, 2017'de veya belki 2018'de drone ile teslimat hizmetlerine başlayacaklarını duyurdu. Bu konuşmanın ardından 10 yıl geçse de drone ile teslimat hizmeti, dünya çapında sadece sınırlı bölgelerde yapılabiliyor.

Ancak bu hafta Amazon, drone teslimat hizmetini İngiltere ve İtalya'ya genişlettiğini ve ABD'deki hizmetini büyüttüğünü duyurdu.

Drone ile teslimat çağı başlıyor mu

Şu anda birçok şirket, drone ile teslimat yapmak için çalışmalar yürütüyor. Ancak bu konudaki ilerlemeler oldukça yavaş.

Sıkı düzenleyici engellerle karşı karşıya kalan operatörler, küçük ölçekli programlarının ölçeğini büyütme yoluna gidiyor.

Bir diğer perakende devi Walmart, iki yıl önce gökyüzüne ilk çıkışından bu yana 10 binden fazla drone tabanlı teslimatı tamamladığını iddia ediyor.

Bu yeni fakat kalabalık sektördeki birçok operatörden biri olan Matternet'in kurucusu ve genel müdürü Andreas Raptopoulos, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, drone dağıtım ağlarının gerçekten oluşmaya başladığını göreceğiz". dedi.

Google'ın sahibi Alphabet'ten milyarlarca insansız hava aracı girişimi Zipline'a kadar şirketler, diş fırçaları ve paket servislerden ilaç ve oyuncaklara kadar hafif eşyaların teslimatı söz konusu olduğunda uçaklarının değerini geleceğe kanıtlamak için yarışıyor.

Birkaç yıldır Avustralya'da faaliyet gösteren ve aynı zamanda Walmart ile anlaşması olan Alphabet'in Wing girişimi, en az 350 bin ticari drone teslimatını tamamladığını iddia ediyor. Başlangıçta Afrika'ya yoğunlaşan Zipline, 800 binden fazla drone ile teslimat yaptığını söylüyor.

Amerika Federal Havacılık İdaresi (FAA), ağustos ayından bu yana birçok şirkete, görüş hattının ötesinde drone kullanma yetkisi verdi. Bunlar arasında, küçük paketleri teslim etmek için Matternet'in M2 uçağını kullanan UPS de yer alıyor.

Biden yönetimi, FAA'nın bir sonraki başkanı olarak deneyimli havacılık yöneticisi Mike Whitaker'ı atadı. Bu ayın başlarında adaylığıyla ilgili Senato duruşmasında Whitaker, ABD'nin insansız hava araçları ve uçan taksiler ile "geleceğin havacılık sistemini inşa etmesi" gerektiğini vurguladı.

En büyük zorluk "güven"

Drone teslimatı pazarındaki en büyük zorluk, halka bu araçların güvenilir olduğu konusunda güvence vermek olacak.

Üreticileri, uçuş sırasında yayılan gürültünün artık çim biçme makinesinin sesine benzediğini vurgularken, halihazırda teslimat alan bazı müşteriler gürültüden rahatsız oluyor.

Ancak teslimat şirketleri de vatandaşlara şu soruyu yöneltiyor: İki tonluk bir arabanın üç kiloluk bir paketi kapınıza taşıması gerçekten daha mı mantıklı?

Hala insansız hava araçlarının alışverişin geleceğinde geçerli bir yere sahip olduğunu kanıtlamak için mücadele eden şirketler, yılmadan filolarını genişletmeyi sürdürüyor.