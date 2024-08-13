Geleceğin yara bandı: Bu akıllı bandaj, yaraları elektrik akımıyla iyileştiriyor Yeni geliştirilen akıllı bandaj, yaranın etrafında elektrik alanı oluşturarak yaraları standart pansumanlara göre yüzde 30 daha hızlı iyileştiriyor

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Haber Merkezi

Yeni bir araştırmaya göre, suyla çalışan elektrikli bandaj, ciddi yaraları geleneksel tedavilere göre çok daha hızlı iyileştirebiliyor.

Fütüristik pansuman, kronik yaralarda ve diğer yaralanmalarda iyileşmeyi desteklemek için elektrik alanı kullanıyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, elektrikli bandajla tedavi edilen yaraların, geleneksel bandajlarla tedavi edilen yaralara göre yüzde 30 daha hızlı iyileştiği görüldü.

ÜRETİMİ OLDUKÇA UCUZ

En güzeli de Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bandajın üretiminin ucuz olduğunu söylüyor.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Amay Bandokhar, "Bu bandajlar nispeten düşük maliyetle üretilebiliyor; genel giderler açısından pansuman başına birkaç dolardan bahsediyoruz." dedi.

Kronik yaralar, hiç iyileşmeyen veya yavaş iyileşen açık yaralar olarak tanımlanır. Örneğin diyabetli hastaların bazılarında oluşan yaralar kronik yaralardır.

Doktorlar, bu tür yaraların 'özellikle sorunlu' olduğunu, çünkü tedaviden sonra sıklıkla tekrarladığını ve uzuv kaybı, hatta ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını söylüyor.

Kronik yaralarla ilgili temel zorluklardan biri, mevcut tedavi seçeneklerinin son derece pahalı olması ve hastalar için ek sorunlar yaratabilmesidir.

Dr. Bandodkar, "Amacımız kronik yaraları olan hastalarda iyileşmeyi hızlandıran çok daha az maliyetli bir teknoloji geliştirmekti." dedi.

YENİ BANDAJ NASIL ÇALIŞIYOR

Bandaj, su gücüyle çalışan ve bir tarafında elektrotlar, diğer tarafında küçük, biyo uyumlu bir pil bulunan tek kullanımlık bir bandaj olarak dikkat çekiyor.

Pansuman, elektrotların yara ile temas etmesini sağlayacak şekilde hastaya uygulanır.

Daha sonra bataryaya bir damla su uygulanarak aktive edilir. Aktive edildikten sonra bandaj birkaç saat boyunca elektrik alanı üretir.

Bu elektrik alanı kritik öneme sahip, çünkü elektrik alanlarının kronik yaralarda iyileşmeyi hızlandırdığı iyi biliniyor.

Elektrotlar, bandajla birlikte bükülebilecek ve çoğunlukla derin ve düzensiz şekilli olan kronik yaraların yüzeyine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

Araştırmacılar bandajları test etmek için diyabetli fareler kullandıl. Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü öğrencisi ve çalışmanın ortak birinci yazarı olan Maggie Jakus, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cihazdan gelen elektriksel uyarının yaranın kapanma hızını artırdığını, yeni kan damarı oluşumunu desteklediğini ve iltihabı azalttığını bulduk; bunların hepsi genel olarak yara iyileşmesinin hızlandığını gösteriyor.

İNSAN DENEMELERİ BAŞLIYOR

Araştırmacılar şimdi bandajları insanlarda da deneyerek etkili olup olmadıklarını görmeyi umuyorlar.