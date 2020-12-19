Gelecekte viral enfeksiyonlar, akıllı telefonlar ile teşhis edilebilecek

Bilim insanları, viral enfeksiyonları tespit edebilmek için akıllı telefon kamerası kullanan bir sistem geliştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışmaları hız kazandı. Bilim insanları, yalnızca günümüz için değil, gelecekte de başımıza gelecek muhtemel pandemilerle baş etmenin yeni yollarını arıyor.

ABD’deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Brigham Kadın Hastanesi’nden bir araştırma ekibi, viral enfeksiyonları tespit edebilmek için akıllı telefon kamerası kullanan bir sistem geliştirdi.

Söz konusu sistem, akıllı telefon ile birlikte harici katalitik mikroçip ve derin öğrenme algoritması içeren yazılımlardan oluşuyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Kişinin vücudundan alınan sıvı örnekleri, katalitik mikroçipteki bir kanala yerleştirildikten sonra, az miktarda hidrojen peroksitle ıslatılıyor ve bu sayede reaksiyon meydana gelip, kabarcıklar oluşuyor.

Kullanıcı, akıllı telefonun kamerasını kabarcık oluşturan örneğe yöneltip, virüslerin varlığını tespit etmek için eğitilmiş derin öğrenme algoritmasını başlatıyor. Daha sonra ise yaklaşık 50 dakikanın ardından virüsler tespit edilebiliyor.

YÜZDE 99 DOĞRULUK

Bilim insanları, şu ana kadar sisteme Zika, Hepatit B ve Hepatit C olmak üzere üç virüsü tespit etmeyi öğretti ve yapılan testler, sistemin yüzde 99 doğru çalıştığını gösterdi.

İhtiyaç duyulması halinde sistemin yeni virüsleri tespit etmek için hızla eğitilebileceğini belirten bilim insanları, ayrıca sistemin diğerlerine göre taşınmasının daha kolay ve uygun maliyette olduğunu, test laboratuvarlarının bulunmadığı yoksul ülkelere epey yarar sağlayabileceğinin altını çiziyor.