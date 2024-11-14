Gelecekteki AirPods modelleri sağlığa odaklanacak

Haber Merkezi

Apple, son yıllarda sağlık alanına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Apple Watch'un başarısının ardından şirket, şimdi de AirPods'u sağlık yönetimi alanında önemli bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor.

Güvenilir sektör analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, sağlık yönetimi özellikleri gelecekteki AirPods'lar için önemli bir satış noktası olacak.

Bu stratejinin, AirPods sevkiyatlarını 2023'teki 48 milyon birimden 2026'da 65-68 milyona çıkarması bekleniyor.

AIRPODS PRO 2 İLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Apple, iOS 18.1 ile AirPods Pro 2 için işitme sağlığı özelliklerini tanıtmıştı. Bu özellikler arasında İşitme Cihazı, İşitme Testi ve İşitme Koruması yer alıyor. Bu özellikler, AirPods'un sağlık alanındaki potansiyelini gösteriyor.

VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜMÜ

Teknoloji gazetecisi Mark Gurman, Apple'ın bir sonraki AirPods Pro 3'e vücut sıcaklığını kulak kanalından ölçebilen sensörler eklemeyi planladığını belirtti. Bu, Apple Watch'taki bilek ölçümlerine göre daha doğru bir yöntem olabilir.

AirPods, her gün kullanılabilen bir cihaz olduğu için sağlık takibi için ideal bir platform olabilir. Gelecekteki AirPods modelleri, kalp atış hızı, uyku takibi ve stres seviyesi gibi daha fazla sağlık verisini toplayabilir.