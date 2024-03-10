Gelecekte hayatımız onlara emanet: İşte son teknoloji 10 kurtarma robotu Son teknoloji ürünü kurtarma robotları, doğal bir felaketten sonra binlerce kişiye destek sağlayabilir. Bu robotlardan 10 tanesine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Geleceğin kritik durumlarında, insanlığın güvenliği ve kurtuluşu için yepyeni bir kahraman ordusu hazırlanıyor: Son teknoloji kurtarma robotları.

Felaket anlarında hayat kurtarmak için tasarlanan bu robotlar, ileri teknoloji ve yapay zeka sayesinde insan yardımcılarının yanı sıra görev alacak.

Yanan binalar, çöken tüneller, batan gemiler… Kendinizi nerede kapana kısılmış ve tehlikede bulursanız bulun, bu robotlar hayatınızı kurtarabilir.

1. İtfaiye robotu

Yukarıdaki fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Bajiao İtfaiye Kurtarma İstasyonu'nda bir itfaiyeci, bir yangınla mücadele robotunu test ederken görülüyor.

Birkaç yıldır Çin hükümeti, robot yangın söndürücüleri kullanmaya başladı. Bu sayede, insan itfaiyeciler yangının tehlike oluşturduğu bölgelerin dışında tutuluyor.

2020 yılında Çin'in kuzeyindeki Tongliao şehri, yangın söndürme makinelerinden oluşan ordusunu görücüye çıkardı.

Kimya fabrikaları ve metrolardaki yangınları söndürmek için yerde konuşlu robot itfaiyeciler kullanılıyor.

Bu yaklaşımın en büyük avantajlarından biri yangına dayanıklılıktır; robotlar 1.000°C sıcaklıkta 30 dakikadan fazla çalışabiliyor.

2. Yer altı robotları

Karanlık yer altı tünellerinde ve mağara komplekslerinde mahsur kalan insanları aramak oldukça zor olabiliyor.

2017'de ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), bir yarışma başlattı ve katılımcılardan en iyi yer altı robotu için proje geliştirmelerini istedi.

Birkaç turluk yarışmanın ardından, mücadelesinin finalleri 2021'de Kentucky'deki Louisville Mega Cavern'de gerçekleşti.

Yukarıdaki resimde, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Team Explorer'ın finale yükselen bir yer robotu ve drone'u görülüyor.

Team Explorer, 2 milyon dolarlık büyük ödülü alamamış olsa da robotları yer altı parkurunun haritasını diğer takımlardan daha fazla çıkardı.

Bu başarı, madenlerin haritasını çıkarmak ve altyapıyı denetlemek için insansız hava araçları üreten Canary Aero şirketinin kurulmasına ilham verdi.

3. Zorlu arazi robotları

2023 yılında Science dergisinde yayınlanan bir makalede, Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, "seri olarak bağlanan bacaklı robotların, algılama ve kontrol gerektirmeden zorlu arazide güvenilir taşımaya yol açtığını" açıkladı.

Yukarıda görülen çıyan benzeri robotların, 18 bacağa kadar zorlu koşullarda gidebilen sürümleri test edildi.

Bilim insanlarına göre, bu tür sensörsüz teknoloji maliyetleri azaltabilir ve hızla değişen ortamlarda avantaj sağlayabilir.

4. Mayın temizleme makinesi

İsviçre silahlı kuvvetlerinden dalgıçlar, başarılı bir testin ardından Proteus robotlarıyla karşımıza çıktı.

Tethys Robotics ve İsviçre Bilim Teknolojileri Merkezi iş birliğiyle geliştirilen robotlar; arama, kurtarma, inceleme ve gözetleme amacıyla faaliyet gösteriler.

Söz konusu makineler, metalik mühimmat tespit yeteneğini test etmek üzere 2022 yılında patlayıcı imha uzmanlarına verildi.

Okyanusun karanlık ve çalkantılı ortamı bu robot için en büyük zorluğu oluşturuyor. Bu şartlarda çalışabilmesi için robotun çevreyi algılayıp ona göre hareket etmesini sağlayan yenilikçi yazılım çözümleri geliştirildi.

5. Yılan gözü deprem robotu

2017 yılında Mexico City'de bir deprem meydana geldiğinde, Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki Biorobotics Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, enkazın ortasında hayatta kalanları aramak için yılan robotlarını kullandı.

Yılan robotlar, herhangi bir insan bulamamasına rağmen, kurtarma ekiplerine yardım etmek için enkazın içinden canlı yayın sağladı.

O günden bu yana Biorobotics; robotun yazılımını güncelledi, kullanıcı arayüzünü daha sezgisel hale getirdi ve benzer tasarıma sahip bir yüzen robot geliştirdi.

6. Denetim robotu

ANYmal, endüstriyel tesislerde otonom denetimler gerçekleştirmek üzere tasarlanmış dört ayaklı bir robottur.

Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ve onun yan şirketi ANYbotics tarafından geliştirilen robot, sahada gezinirken ekipmanların durumunu kontrol ediyor.

ANYmals, ayrıca enerji ve yenilenebilir enerji santrallerinde veya petrol ve gaz rafinerilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, burada insanların ulaşması tehlikeli olabilecek yerlerde veri toplayabiliyor.

7. Yıldırım böceği

Ateş böceklerinden ilham alan bu 'yıldırım böceği' robotları, neredeyse gerçek hayattaki benzerleri kadar küçüktür.

MIT bilim insanlarının robotların minik kanatlarını kontrol etmek için kullandıkları yumuşak, kasları taklit eden malzemeler saniyede 400 kez kasılabiliyor.

Bu, robotun uçmasını sağlamak için gereken kaldırma kuvvetini üretir, ancak aynı zamanda 'kaslara' gömülü ışıldayan parçacıkları harekete geçirerek onların parlamasını sağlayan güçlü bir elektrik alanı da sağlar.

Bilim insanları, bunları arama ve kurtarma operasyonlarını göz önünde bulundurarak tasarladılar; botların ışıklarını kullanarak birbirlerine sinyal vermelerini ve birbirlerini takip etmelerini amaçlıyorlar.

8. Afet robotu Rooster

Rooster, İsrailli Robotican firması tarafından geliştirildi. Kuş kafesindeki bir drone gibi görünen bu cihaz, havada olduğu kadar yerde de yeteneklerini göateriyor.

Robot, neredeyse her türlü afet bölgesinde gezinmek, dar geçitler ve pencerelerden geçmek, engelleri aşmak veya merdivenlerden yukarı veya aşağı doğru manevra yapmak için yüzeyler boyunca yuvarlanabiliyor ve uçabiliyor.

Robotican'a göre, Rooster'ın tekerleğini oluşturan kafes benzeri yapı hem koruyucu hem de esnek olup, farklı arazilerle başa çıkabilmesini sağlıyor.

Arama operasyonlarına yardımcı olmak üzere tasarlanan robot, bir alanı taramak için kameraları ve sensörleri kullanıyor, böylece insan kurtarma görevlilerinin gereksiz yere tehlikeli alanlara girmesine gerek kalmıyor.

9. Robot köpekler

Spot adı verilen bu sarı robotların 1000'den fazlası halihazırda fabrikalarda ve enerji santrallerinde devriye geziyor.

New York Şehri İtfaiye Teşkilatı, arama kurtarma görevleri için köpeğe benzer cihazları kullanmaya başladı.

Nisan 2023'te, itfaiye ekiplerinin giremeyeceği kadar zorlu olduğu düşünülen çökmüş bir otoparkın kalıntılarını araştırmak için bir Spot'un görev yaptığı bildirildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) yan ürünü olan Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot, insanların ulaşamayacağı yerlere erişebilir, video görüntülerini gönderebilir ve tehlikeleri belirleyebilir.

10. Yangın robotları

Yüksek binalarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zaman zaman itfaiyeciler zor durumda kalabiliyor. Ayrıca bu binalar genellikle şehir merkezlerinde bulunduğundan, trafik yoğunluğu da müdahale sürelerini uzatabiliyor.

Çinli drone üreticisi EHang, yüksek binalarda meydana gelen yangınlarla baş edebilmek için Ehang 216F isimli pilotsuz bir hava aracı geliştirdi.

Robot, ilk önce yanan binaya yangın söndürücü bomba fırlatıyor ve ardından söndürme işlemine başlıyor.

Altı adet yangın söndürme bombası ve 150 litre köpük taşıma kapasitesi bulunan uçak, bağlı olduğu istasyonun 5 kilometre etrafında hizmet verebiliyor.