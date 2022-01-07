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    Genç model Brooks Nader, AirTag ile gizlice takip edildi

    ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader, Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini sosyal medyadan duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 12:23
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    Genç model Brooks Nader, AirTag ile gizlice takip edildi

    Apple'ın, 20 Nisan'da tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

    Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

    KÖTÜYE KULLANIM ARTIYOR

    Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

    GENÇ MODEL ABD'DE AIRTAG İLE TAKİP EDİLDİ

    ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader, Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini sosyal medyadan duyurdu.

    26 yaşındaki model, çarşamba günü New York’un ünlü bölgesi TriBeca’de arkadaşlarıyla eğlendiğini, ancak birinin ceketinin cebine gizlice ‘AirTag’ koyduğunu ve takip edildiğini söyledi.

    airtag

    APPLE BİLDİRİM GÖNDERDİ

    Nader, saatler sonra telefonuna gelen bildirimin ekran görüntüsünü Instagram’dan yayınladı. Apple'ın gönderdiği bildirimde, “Bilinmeyen aksesuar algılandı. Bu öğe bir süredir sizinle birlikte hareket ediyor. Sahibi konumunu görebilir.” ifadeleri yer aldı.

    TÜM KADINLARA SESLENDİ

    İkinci bir gönderi yayınlayan model, Apple’ı da etiketleyerek, “Bu cihazın sahip olduğu tehlikeyi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlarını dikkate aldınız mı? Tüm kadınlar, lütfen çantanızı ve ceplerinizi kontrol edin!" diye bir paylaşım yaptı.

    nader

    AIRTAG İLE TAKİP EDİLDİĞİNİZİ ANLAMANIN YOLU

    Eğer iOS işletim sistemine sahip bir Apple cihazınız varsa, ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok.

    Apple, sahibinden ayrı bir AirTag'in sizi takip ettiğini algıladığı anda zaten size bir bildirim gönderiyor.

    Öte yandan AirTag, eğer 8 saat ila 24 saat arasında sahibine geri dönmez ise, bulunduğu yerde ses çıkarmaya da başlayabiliyor.

    ANDROID İÇİN YENİ UYGULAMA

    Apple'ın iOS tarafında sunduğu bu güvenlik sistemlerine karşın Android tarafında benzeri bir uygulama bulunmuyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Tracker Detect uygulamasıyla bu sorun çözüldü.

    AirTag cihazı ile takip edildiğini düşünen Android kullanıcıları, Apple'ın Tracker Detect uygulaması sayesinde çevredeki AirTag cihazlarını tarayıp yerlerini tespit edebiliyor.

    tracker detect

    Eğer siz de AirTag cihazları ile gizlice takip edildiğinizi düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Apple'ın Tracker Detect android uygulamasını indirebilirsiniz.

     


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