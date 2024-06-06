Gerekli onay alındı: Hava taksileri yolcu taşımaya başlayacak Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araç geliştiren Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden hava taksi hizmeti sunabilmek için izin alı.

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Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

ABD uçan taksilere izin verdi

ABD merkezli havacılık şirketi Archer Aviation, hava taksi için bir adımı daha geçmeyi başardı.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar geliştiren Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Part 135 sertifikası aldı.

Bu sertifika ile şirketin, elektrikli dikey kalkış ve iniş aracıyla (eVTOL) ticari hizmet başlatmasının önü açılmış oldu.

Archer Aviation’ın Midnight modeli, FAA’nın tüm nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini karşılıyor.

Midnight, elektrik gücüyle 241 km/sa hızla yaklaşık 160 kilometre boyunca dört yolcu taşıyabiliyor.

Şirketin asıl hedefi, 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlara düşürmek.

Archer, United Airlines'la 1 milyar dolarlık anlaşma yaparken, otomotiv devi Stellantis ile de eVTOL aracının seri üretim için iş birliği yapmıştı.

Helikopterden 100 kat daha sessiz çalışan uçağın rekabetçi fiyatlandırma politikasıyla kara yolu taşımacılığına alternatif sunması bekleniyor.