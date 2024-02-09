Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bitti, ailesi sevinçle dönüşünü bekliyor Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü mutluluk gözyaşları ile karşıladı.

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AA & Ensonhaber

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmıştı.

Anne Gezeravcı: "Hayırlısıyla gitti ve geldi, bizi mutlu etti"

Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali, oğullarının Dünya'ya dönüş sürecinde hissettiklerini anlattı.

Anne Gezeravcı, "Çok güzel bir duygu, hayırlısıyla gitti ve geldi. Bizi, yakınlarımızı mutlu etti." diye konuştu.

Baba Gezeravcı: "Burukluğu şu anda kaldırıp mutluluk yaşıyoruz"

Baba Gezeravcı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

"Başarıları daim oldu fakat bazı zamanlarda insanda bir burukluk meydana geliyor. Burukluğu şu anda kaldırıp mutluluk yaşıyoruz." diyen baba Gezeravcı, oğlunun bu görevinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Canlı yayını da gözyaşlarıyla izlediler

Canlı yayınların hepsini izlediğini belirten baba Gezeravcı, oğlunun yüzündeki tebessümü gördüğünde mutlu olduğunu aktardı.

Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayından takip eden aile, Gezeravcı'nın kapsülden çıkarılma anını izlerken mutluluktan gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi.