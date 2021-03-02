Ghostlamak nedir, ne anlama gelir? Ghost kime denir?

Ghostlamak nedir, ne anlama gelir? Ghost kime denir?

Oyun dünyasında, yayınlarda ve videolarda sıkça kullanılan ghostlamak kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Oyun dünyasında, yayınlarda ve videolarda sıkça kullanılan ghostlamak kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Birçok kişi, oyun dünyasında sıklıkla duyduğu bu kelimenin ne anlama geldiğini araştırıyor.

Peki, Ghostlamak nedir, ne anlama gelir? Ghost kime denir?

GHOSTLAMAK NEDİR?

Geçmişte bireysel oyunlar oynanırken günümüzde teknolojinin gelişimine bağlı olarak küresel çapta oyuncularla bir araya gelinebiliyor. Ancak bu dünya çapında nam salan oyuncular, 'ghostlanmak' sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar.

Yayınlarda sıklıkla kullanılan ghostlamak kelimesi, yayıncıların Twitch ya da farklı bir platform üzerinden yayınlarını takip ederek aynı oyuna girip oyun içerisinde yayıncıların oyunlarına müdahale etme işlemine denir.

GHOST KİME DENİR?

Yayıncıların Twitch ya da farklı bir platform üzerinden yayınlarını takip edip aynı oyuna girerek oyun içerisinde yayıncıların oyunlarına müdahale eden kişiler de 'ghost' olarak adlandırılmaktadır.

Bu kişiler yayınları takip ederek yayıncılarla aynı oyuna girmeye çalışmaktadır. Haksız rekabet sağlayıp yayıncıların oyununu etkilemektedir.

YAPTIRIMLAR GELECEK Mİ?

Yayınları ve oyunları olumsuz etkileyen bu durum karşısında yayıncıları korumak isteyen oyun platformları aksiyon alarak ghostlayanları süresiz banlamaya başladı. Böylece oyunu ghostlarken bu riskle karşı karşıya kalacaklar.