GIBIRNet BTK lisanslı internet servis sağlayıcı

GIBIRNet, güvenli internet kullanımı için bütün yasal düzenlemelere uyarak, sürecin takip edilmesinde etkili yöntemler sunmaktadır.

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından onaylı olan servis sağlayıcı, internet sistemlerine hızlı giriş donanımına sahiptir. Gelişmiş alt yapı seçenekleriyle yerleşik operatör kullanarak, yetkili firma olarak hizmet verir. GIBIRNet, güvenli internet kullanımı için bütün yasal düzenlemelere uyarak, sürecin takip edilmesinde etkili yöntemler sunmaktadır.

İnternet Servis Sağlayıcı

Türkiye genelinde hizmet vermekte olan Gıbırnet, Bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu tarafından onaylanmış, donanımlar ve gizlilik politikaları uygulamaktadır. İletişim hizmetlerinde çağımızın en önemli alanlarından biri olan internet, her servis sağlayıcının sunduğu hizmetleri güvenli kılmamaktadır. Kişisel verilerin korunması, güvenli kullanım alanı ve internet hızı bakımından BTK denetimi yapılarak, internet servis sağlayıcı olarak hizmet vermektedir.

· 2019 yılından itibaren lisanslı servis sağlayıcı sertifikası alarak hizmet vermektedir.

· Yurt çapında Türkiye’nin dört bir yanına hizmet verir.

· Gelişmiş alt yapı donanımlarına sahiptir.

· Yetkili firma olarak, internet servis sağlayıcı ve alt yapı hizmetleri bir arada yürütülmektedir.

· Mersis numarası 0395 0946 7160 0011 üzerinden denetime tabi tutulmaktadır.

Sınırsız Hızlı İnternet

Sınırsız fiber internet donanımlarıyla, güvenli servis sağlayıcı ve alt yapı özellikleri sunarak BTK lisanslı internet servis sağlayıcı olarak, üst düzey hizmet vermektedir. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu denetimleri internet hızı, kişisel verilerin korunması ve güvenilir alt yapı sağlanması adına bütün hizmetler kapsamlı bir şekilde inceler.

Gıbırnet ekibi, düzenli ve sorunsuz internet sağlayıcı olarak internet hızının üst seviyede olmasını ve alt yapı özelliklerine göre donanımlarla sunulmasını sağlamaktadır. İnternet hızının Fiber ve sınırsız şekilde kullanılması için 100 Mbps üzerinden hizmet sunar. Hız ve teknoloji çağında ihtiyacınız olan bütün donanımlar size özel seçeneklerle ve kampanyalarla sunulmaktadır.

Ucuz İnternet

Uygun ve ekonomik kampanyalarla üyelerine özel indirimli paketler sunarak, herkesin internet hızına kavuşmasını sağlamaktadır. Özel tariflerle ve taahütsüz seçeneklerle internetin verebileceği en yüksek hızı sunar. Güvenli kullanım ve özel internet sağlayıcı olarak BTK lisanslı internet servis sağlayıcı hizmetini büyük bir ekiple yürütmektedir.

100 Mbps internet ve sınırsız internet paketleriyle, üyelerine özel indirimli kampanyalarla ucuz kullanım alanı oluşturmuştur. Hız ve kapasite açısından sorunsuz ve kesintisiz bir internet kullanımı için GIBIRNET ile iletişime geçerek evinizde ve iş yerinizde hızlı internetle tanışabilirsiniz.

Uygun İnternet

İnternet aylık ödeme planlamasında yüksek fiyatlar ödemek istemiyor ve Fiber internet hızından yararlanmak istiyorsanız, lisanslı servis sağlayıcı, güvenli bir şekilde size hizmet sunacaktır. Uygun paketlerle taahütsüz seçenekleri bir araya getirecek, güvenle hızlı internet kullanımından yararlanabilirsiniz.

Sınırsız internetle bir araya gelen taahütsüz seçenekler size özgür bir alan sunacaktır.

Fiber internet paketleri güvenli kullanım ve geniş seçeneler sunar.

Acil durumlarda 7/24 iletişime geçebileceğiniz 0850 550 0332 destek hattını arayabilirsiniz veya gibir.net.tr üzerinden online sohbet ile iletişime geçebilirsiniz.

Hızlı İnternet

100 Mbps internetle Fiber internet alanında dev kampanyalar yürüterek, herkesin güvenli adresi olmayı başarmıştır. Son dönemin en çok kullanılan servis sağlayıcı alt yapı donanımlarına sahip olarak, güvenli internet ve hızlı seçenekleri taahütsüz bir şekilde sunar.

Lisanslı servis sağlayıcı olarak, hızlı, güvenli ve 7/24 destek vererek iş yerinde ya da evinizde kullanabileceğiniz hızlı internet kapasitesiye tanışın. Türkiye’nin her yerinde yerel bir marka olarak, geniş hizmet ağları sunar, herkesin hayali olan hızlı internetle buluşmasını sağlar. GIBIRNet güvencesi ve hızlı internetle taahhütsüz kullanma haklarından yararlanabilir, hemen başvuru yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.