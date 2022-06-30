Giriş seviyesi TCL 30 ve TCL 30+ ülkemizde satışa çıktı

Ülkemizde satışa sunulan TCL 30 ve TCL 30+ akıllı telefon modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

Çin merkezli teknoloji şirketi TCL, 2020 yılında tanıttığı yeni akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yapmıştı.

Ülkemizde satışa sunacağı ürün gamını genişletmeye devam eden marka, MWC 2022 fuarında tanıttığı giriş seviyesi TCL 30 ve 30+ modellerini Türkiye'de satışa sundu.

TCL 30 ve TCL 30+ akıllı telefon modelleri temelde aynı özellikleri paylaşırken ön kamera ve şarj adaptörü gibi bazı küçük farklılıklar var.

TCL 30 ve 30+ özellikleri

128 GB‘lık TCL 30+ ve 64 GB‘lık TCL 30, yapay zeka destekli 50 megapiksel ana kameraya sahip.

Telefonların arka kısmında üç adet kamera bulunuyor. Plus modeli standart modelden farklı olarak ön tarafında ultra geniş açılı bir kamera da barındırıyor.

Ortak olarak gelen diğer özellikler arasında 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM ve 5010mAh batarya kapasitesi var.

128 GB depolama alanına sahip TCL 30+ ve 64 GB depolama alanına sahip TCL 30, bu konuda birbirlerinden ayrılıyor.

Türkiye fiyatları

TCL 30+ 128 GB depolama seçeneği ile 6 bin 999 TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu. TCL 30 64 GB depolama seçeneği ile 6 bin 499 TL önerilen satış fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.



