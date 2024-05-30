Gizli Çin uzay uçağı, Dünya'nın yörüngesine gizemli bir nesne bıraktı Çok gizli Çin uzay uçağı, Dünya'nın yörüngesine gizemli bir nesne gönderdi ve kimse bunun ne olduğunu bilmiyor.

ensonhaber.com

Çin'in çok gizli uzay uçağı, gizemli bir nesneyi yüzeyin 600 km yukarısında Dünya'nın yörüngesine bıraktı.

ABD Uzay Kuvvetleri durumu izliyor, ancak 24 Mayıs'ta fırlatılan nesnenin amacı bilinmiyor.

Nesneyi ilk kez Harvard'lı bir astrofizikçi tespit etti ve bunun bir uydu altı konuşlandırması ya da uzay uçağının görevini tamamlamadan ve yörüngeden çıkmadan önce fırlatılan bir donanım parçası olabileceğini tahmin etti.

ABD 'tesadüf değil' diyor

Araç, ABD'nin 'casus' uçağının uçuşunu tamamlamasından bir gün sonra fırlatıldı; ABD Uzay Kuvvetleri şefi bunun 'tesadüf olmadığını' söyledi.

Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Şefi General Chance Saltzman, "Zamanlama ve sıralama açısından bizimle eşleşmeye çalışmaları muhtemelen tesadüf değil." dedi.

Nesneyi ilk fark eden kişi olan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, bulgularını X hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Bu nesne bir uydu altı konuşlandırması olabilir ya da görevin bitiminden ve yörüngeden çıkmadan önce fırlatılan bir donanım parçası olabilir. Uçağın yakın zamanda manevra yapıp yapmayacağını veya iniş yapıp yapmayacağını tahmin etmek zor.

Daha önce de ABD üzerine 6 nesne bırakmıştı

Amatör gök bilimci Scott Tilley, geçtiğimiz aralık ayında Çin'in uzay uçağını takip ederken, uçağın Kuzey Amerika üzerinden sinyal yayan altı nesne fırlattığını tespit etmişti.

Tilley, sinyallerin yaşadığı yer olan British Columbia, Kanada yakınlarındaki bir yer istasyonunu veya tekneyi hedef aldığına inandığını söyledi.

Çin'in uzay uçağı şu anda üçüncü görevinde ve ABD'li yetkililer, yeteneklerinin Amerika'nın 29 Aralık 2023'te fırlatılan X-37B'ye benzer olduğunu söyledi.

Çin uzaydaki gizemli görevleriyle biliniyor

Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle 5 Ağustos 2022'de fırlatılan başka bir yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Dünya'ya dönmüştü.

Uzay aracının ne olduğu, hangi teknolojilerin test edildiği, ne kadar yükseğe uçtuğu ve Ağustos 2022'nin başlarında fırlatıldıktan sonra hangi yörüngelere çıktığı açıklanmadı. Ayrıca aracın hiçbir görüntüsü de basınla paylaşılmadı.

LeoLabs’ın yeni verileri, uçağın bilinmeyen bir nesneye birden çok kez kenetlenmiş olabileceğini gösteriyor.

Söz konusu bilinmeyen nesne, Nesne J olarak isimlendiriliyor ve uzay uçağının yolculuğu sırasında bıraktığı bir uydu veya benzer bir nesne olduğuna inanılıyor.

LeoLabs, yeniden kullanılabilir Çin uzay uçağının Nesne J’ye en az iki kez yanaştığını, ancak bunu neden yaptığının bilinmediğini söylüyor.