Gizlilik endişeniz mi var: İşte uygulamaların konumunuzu izlemesini engellemenin yolu Kullandığınız akıllı telefonunuzdaki uygulamaların, konum verilerinize erişmesini nasıl engelleyebileceğinizi anlattık.

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Günümüzde, mobil uygulamaların konum bilginizi takip etmesi oldukça yaygın bir durum haline geldi.

Birçok uygulama, kullanıcı deneyimini geliştirmek, kişiselleştirilmiş içerik sunmak veya hedeflenmiş reklamlar göstermek amacıyla konum bilgisine ihtiyaç duyar.

Ancak, bu durum gizlilik endişelerini de beraberinde getirebilir. Konum bilgilerinizin kötüye kullanılmasını veya gereksiz yere paylaşılmasını önlemek için bazı adımlar atabilirsiniz.

İlk olarak uygulamaları inceleyin

Telefonunuzdaki, konum verilerine erişebilen uygulamaları incelemekle işe başlayın.

Birçok uygulamanın konumunuzu takip etmesinin meşru nedenleri vardır. Bu nedenle, konum takibine erişimi engellemek bazı uygulamaların düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Örneğin, Google Haritalar gibi bir navigasyon uygulaması nerede olduğunuzu bilmezse, düzgün çalışmayacaktır.

Android telefonlarda konum izleme kapatma

Bir Android cihazınız varsa ve konum izlemeyi tamamen kapatmak istiyorsanız, bazı telefonlarda farklı olsa da işlem son derece basittir.

Ayarlar> Güvenlik ve konum kısmına gidin ve konumunuzu kapatın. Veya ekranın üstündeki bildirim çekmecesini aşağıya çekerek konum servislerini kapatabilirsiniz.

Belirli uygulamaların konumuzua erişmesini engellemek için de Ayarlar'dan Uygulamalar'a gidin ve herhangi bir uygulamanın üzerine dokunun.

Çıkan menüden Uygulama İzinleri'ni bulun ve Konum kullanmalarını engelleyin.

iPhone modellerinde konum izleme kapatma

iOS işletim sisteminde ise Ayarlar> Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri kısmına gelin,

Hangi uygulamanın konum servislerini kapatmak istiyorsanız listeden seçin ve 'Asla' yı işaretleyin.

Android telefonlarda kayıtlı konumları silme yöntemi

Google Haritalar Zaman Çizelgesi ile Konum Geçmişi bilgilerinizi yönetebilir ve silebilirsiniz. Geçmişinizin tamamını veya yalnızca bir kısmını silmeyi seçebilirsiniz.

Android cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın. Profil resminiz veya adınızın baş harfine dokuınun.

Zaman Çizelgeniz seçeneğini seçin. Sağ üstteki üç noktaya dokunun ve açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine girin.

Konum ayarları"nın altında Tüm Konum Geçmişini sil'e dokunun

iPhone'larda kayıtlı konumları silme yöntemi

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri bölümüne gidin.

Karşınıza çıkan listedeki Önemli Konumlar’a dokunun. Geçmişi Sil’e dokunun.

Bu işlem, önemli konumlarınızın hepsini aynı Apple kimliğiyle giriş yaptığınız her yerden siler.