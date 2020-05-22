Göçük altında kalanlara ulaşabilecek minyatür robot

Bilkent Üniversitesi araştırmacıları; fareler ve böceklerin vücut yapılarından esinlenerek, zorlu dar mekanlardan geçip engelleri rahatlıkla aşabilen yumuşak gövdeli minyatür robot üretti.

Günümüzde hemen hemen hayatımızın her alanına giren robotlar, yalnızca kişisel ihtiyaçlar için değil insan sağlığı için de bir hayli önem taşıyor.

Özellikle doğal afetler sonucunda oluşan felaketler nedeniyle arama-kurtarma işinde robotlara olan güven gittikçe artacak.

Bilkent Üniversitesi araştırmacıları, fareler ve böceklerin vücut yapılarından esinlenerek, zorlu dar mekanlardan geçip engelleri rahatlıkla aşabilen yumuşak gövdeli minyatür robot üretti.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Onur Özcan, sert malzemelerden üretilen geleneksel mobil robot sistemlerinin geçen 10 yıl içinde akıllı tasarımlar ve kontrol denetim sistemlerindeki ilerlemeler sayesinde oldukça geliştiğini ifade etti.





"YAKINDA HAYATIMIZDA OLACAKLAR"

Düzensiz ortamlarda yolunu bulabilen, engebeli arazilerde hareket edebilen, hatta akrobatik hareketler gerçekleştirebilen tekerlekli veya bacaklı robotların yakında hayatımıza girmesini öngördüklerini anlatan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Mobil robot sistemleri gerek üretimlerinden kaynaklı nedenlerle gerekse de kullanılan eyleyicilerin güç gereksinimleri sebebiyle küçültülemiyorlar. Minyatürleştirmenin gerçekleşememesi de bu tarz robotların ancak insanların erişebildiği yerlere erişebilmelerine neden oluyor.

"İNSANLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERE GİREBİLİRLER"

Ancak minyatür robotlar uzak gelecekte değiller. Minyatür robotların az malzeme kullanımından ötürü ucuz olma ve boyutlarından ötürü insanların ulaşamayacağı küçük açıklıklara ve boşluklara ulaşabilme gibi avantajları var.

"HAREKETLERİ SINIRLI"

Buna karşın, minyatür robotlar için en büyük dezavantajlardan bir tanesi robotların hareket kabiliyetlerinin çok sınırlı olması. Çoğu minyatür robot, boyutları oldukça küçük olduğundan engel tırmanmada ve aşmada başarısız, dolayısıyla engebeli yüzeylerde kullanım için uygun değiller."





Özcan, liderliğini yaptığı ekibin engelleri benzerlerine göre çok daha kolay geçebilen yumuşak gövdeli minyatür robot ürettiklerini açıkladı.

Robotun, engel geçmede karşılaşılan sorunları gövdesinin esnekliği yani yumuşaklığı ile çözmeyi başardıklarını bildiren Özcan, robot hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Minyatür robotumuzu yumuşak malzemelerden üretmeyi başardık. Bu sayede robotun bu esneklikten aynı fareler ya da böcekler gibi engel geçerken yararlanabileceğini ortaya koyduk.

"FARELERDEN İLHAM ALDI"

SQuad isimli minyatür esnek robotumuz, farelerin üstün hareket kabiliyetleri ve dar açıklıklardan geçebilmeleri düşünülerek, onlardan alınan bir ilhamla tasarlandı. Esnek polimerlerden üretilen bu robot, benzer boyuttaki sert robotlara kıyasla çok daha yüksek engellerden sorunsuzca geçebiliyor.

Bunu sağlamak için de vücudunun esnekliğini kullanıyor. Aynı fareler gibi dört bacaklı olan robot kendi boyunun yaklaşık bir buçuk katı yüksekliğinde bir engele kolayca tırmanabiliyor. Robotumuzun boyutları ve esnekliği, kendi kesit alanından daha küçük dar yerlerden sıkışıp geçebilmesini ve düzensiz yüzeylerde yürüyebilmesini sağlıyor.

'C' harfi şeklindeki bacakları, engel geçmedeki başarısına büyük katkı veriyor. Diğer robotlara göre geçebildiği engel yükseklikleri arasında büyük fark atıyor."

NERELERDE KULLANILABİLECEK

Geliştirilen minyatür robot, üzerine mikrofon ya da kamera gibi çevre algılayıcıları konularak deprem sonrası çökmüş binaların altında ya da maden göçüğü gibi sahalarda arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Ayrıca üzerine küçük bir kamera yerleştirilerek boru hatlarının içi gibi ulaşımı zor alanların denetlenmesinde de rahatlıkla robottan faydalanılabilecek.

Özcan ve ekibinin TÜBİTAK tarafından da desteklenen çalışmaları "IEEE Robotics and Automation Letter" isimli bilimsel dergide yayınladıkları makale ile bilim dünyasına duyuruldu.