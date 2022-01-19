God of War, PC sürümüyle oyuncu rekoru kırdı

PlayStation'ın en büyük oyun serilerinden olan God of War, Steam üzerinden yayınlandıktan sonra anlık 73,5 bin oyuncuya ulaşmayı başardı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde, video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Sony, efsane PlayStation oyunlarını bilgisayarlara getirmek için kolları sıvadı.

2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, geçtiğimiz günlerde Steam üzerinden yayınlanarak PC kullanıcılarıyla buluşmuştu.

GOD OF WAR ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştirciliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War'un PC sürümü, Steam'de anlık olarak 73 bin 529 oyuncuya ulaştı.

Bu oyuncu sayısı, PC'ye çıkan PlayStation özel oyunları arasında en yüksek eş zamanlı oyuncu rekoru anlamına geliyor.

GOD OF WAR PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Sony, God of War PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Gerçek 4K çözünürlüğü de destekleyen oyun, ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışıyor ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerine sahip.

God of War sistem gereksinimleri - Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB DDR

Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)

Depolama: 70 GB HDD

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