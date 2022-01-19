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- God of War, PC sürümüyle oyuncu rekoru kırdı
God of War, PC sürümüyle oyuncu rekoru kırdı
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 10:30
- Güncelleme : 19.01.2022 - 10:48
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde, video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Sony, efsane PlayStation oyunlarını bilgisayarlara getirmek için kolları sıvadı.
2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, geçtiğimiz günlerde Steam üzerinden yayınlanarak PC kullanıcılarıyla buluşmuştu.
GOD OF WAR ANLIK OYUNCU REKORU KIRDI
Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştirciliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War'un PC sürümü, Steam'de anlık olarak 73 bin 529 oyuncuya ulaştı.
Bu oyuncu sayısı, PC'ye çıkan PlayStation özel oyunları arasında en yüksek eş zamanlı oyuncu rekoru anlamına geliyor.
GOD OF WAR PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Sony, God of War PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Gerçek 4K çözünürlüğü de destekleyen oyun, ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışıyor ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerine sahip.
God of War sistem gereksinimleri - Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB DDR
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)
- Depolama: 70 GB HDD
God of War sistem gereksinimleri - Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)
- İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 2400 G
- RAM: 8 GB DDR
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570 (4 GB)
- Depolama: 70 GB SSD