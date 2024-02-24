Gök bilimciler Neptün ve Uranüs çevresinde yeni uydular keşfetti Gök bilimciler, Neptün ve Uranüs'ün yörüngesinde daha önceden keşfedilmemiş uyduları saptadı.

AA

Gökbilim dünyası, Hawaii ve Şili'deki ileri teknolojiye sahip teleskopların yardımıyla, Güneş Sistemi'nin en uzak köşelerinde gerçekleştirilen yeni keşiflerle bir kez daha heyecan dalgası yaşadı.

Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular

Buna göre, gök bilimciler, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydunun yanı sıra Uranüs'ün etrafında da bir küçük uydu daha olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası Astronomi Birliği, yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini açıkladı.

Keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabilir

Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden gök bilimci Scott Sheppard, küçük uydunun Güneş'ten en uzak buzlu gezegen olan Neptün'ün etrafında bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi.

Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti.

Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)