Gökada nedir

Gökada veya galaksi, içinde milyarlarca yıldız bulunduran yıldız topluluklarına deniyor.

Galaksi veya gökada; kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan bir sistemdir.

Tipik gökadalar, 10 milyon cüce galaksi ile 1 trilyon dev galaksi arasındaki miktarlarda yıldız içerir.

Ayrıca bir gökadanın içerdiği yıldızların hepsi, o galaksinin kütle merkezini eksen alan yörüngelerde döner.

Örneğin çevresinde gezegenler ve asteroitler gibi çeşitli kozmik cisimler dönen Güneş, Samanyolu Gökadası'ndaki yıldızlardan yalnızca biridir.





Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla gökada (galaksi) olduğu tahmin ediliyor. Bu galaksilerin çoğu, kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı "kümeler" adı verilen toplulukları oluşturuyor. Bu kümelerden yine aynı şekilde birbirine bağlı "süper kümeler" meydana geliyor.

GÖKADA ÇEŞİTLERİ

Edvin Hubble tarafından gökadalar; Spiral, Eliptik ve Şekilsiz gökadalar olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Spiral gökadalar genellikle denizanası şekilleriyle dikkat çekerler. Bu gökadalarda yaşlı yıldız sayısı oldukça azdır. Örneğin içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisini buna örnek verebiliriz.

Eliptik gökadalar ise genelde küre ya da elips şeklindedirler ve genel olarak yaşlı yıldızları barındırırlar.

Şekilsiz Gökadalar, biçimleri bozuk olan yıldız topluluğudur ve karışık bir yapıları vardır. Bu sistemlerde genç ve yaşlı yıldızlar bir arada bulunur.

SPİRAL GÖKADA

ELİPTİK GÖKADA

ŞEKİLSİZ GÖKADA