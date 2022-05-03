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    Gökdeniz, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

    Hava savunma sistemi, son atışlı testini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Gökdeniz, İstanbul fırkateynine entegre edilecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:36
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    Gökdeniz, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

    Türkiye, savunma sanayii alanındaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

    Son yıllarda bu alanda yapılan atılımlar, dünyanın da dikkatini çekiyor.

    Gökdeniz'in test görüntüleri

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Donanması için geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin test görüntülerini paylaştı.

    Gökdeniz, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.

    "Bayram hediyesi"

    Demir, paylaşımında, "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi!" ifadesini kullandı.

    Gökdeniz'in, bu yıl içinde İstanbul fırkateynine entegre edileceği kaydedildi.

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