Goldilocks Bölgesi nedir

Goldilocks Bölgesi; bir gezegenin, yüzeyinde sıvı su bulunduracak kadar yıldızına yakın olmasıdır. Goldilocks Bölgesi'nin diğer adı da yaşanabilir bölgedir.

Bilim insanları, uzun yıllar boyunca devam eden araştırmalar eşliğinde Dünya dışı gezegenlerde yaşam bulmak için çalışmalar yürütüyor. Diğer gezegenlerdeki yaşamın en büyük kanıtı ise yüzeyde bulunacak sıvı sudan geçiyor.

İşte tam da burada Goldilocks Bölgesi kavramı ortaya çıkıyor. Diğer adı "Yaşanabilir Bölge" olan bu kavram; bir gezegenin, yıldızına olan uzaklığının, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurabilmesine olanak tanıdığı alandır. Kısacası o gezegenin yaşanabilir bölgede bulunmasıdır.

Yaşanabilir bölgenin (Goldilocks Bölgesi) sınırları; Dünya'nın biyosferi, Güneş Sistemi'ndeki yeri ve Güneş'ten aldığı ışınımsal enerjin gibi miktarını bildiğimiz nicelikler kullanılarak hesaplanır.

Örneğin içinde bulunduğumuz Dünya, Güneş sisteminin yaşanılabilir bölgesinde yer alıyor.





Güneş çevresinde yer alan bu yaşanılabilir bölge, kaba bir hesapla Güneş’ten yaklaşık 110-120 milyon km öteden başlayıp, 230-250 milyon kilometre mesafeye kadar uzanıyor.

Ancak tıpkı Güneş sistemimizde olduğu gibi başka yıldız sistemlerinin de yaşanılabilir bölgesi bulunuyor. Bilim insanları şimdiye kadar 400 kadar Dünya benzeri gezegen tespit etmiş olsa da bunların sadece birkaç tanesinde yaşam olabileceği belirtiliyor.

Son zamanlarda ise yaşanabilir bölge konseptinin yaşam için öncelik olup olmadığından şüphe duyulmaya başlandı. Çünkü son deneylerde, yaşam için gerekli olan sıvı suyun, yaşanabilir bölgenin dışında da bulunabildiği tespit edildi.