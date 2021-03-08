Gönderilen tweet'leri geri alma özelliği Twitter'a geliyor

Twitter'ın, tweet gönderildikten sonra bir süreliğine kullanıcıya geri alma imkanı tanıyacağı ortaya çıktı.

Son yılların popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde yeni bir özelliği test ediyor.

Tersine mühendislikle ortaya çıkartılan bu yeni özelliğe göre Twitter, tweet attıktan sonra kullanıcılara geri alma imkanı tanıyacak.

Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından fark edilen özelliğe göre bir kullanıcı "Tweetle" butonuna tıkladıktan sonra, yazılan tweet birkaç saniyeliğine beklemeye alındıktan sonra yayınlanacak.

PAYLAŞIM GERİ ALINABİLECEK

İşte bu birkaç saniyelik zaman diliminde kullanıcı, tweet göndermekten vazgeçerse veya paylaşımında bir hata tespit ederse, "geri al" butonuna dokunarak paylaşımın yayınlanmasını engelleyebilecek.

KULLANICILAR, TWEET DÜZENLEME ÖZELLİĞİ İSTİYOR

Tweet geri alma özelliğinin ne zaman yayınlanacağı bilinmezken, kullanıcıların yıllardır Twitter'dan istediği bir özellik var: Tweet düzenleme.

Paylaşıldıktan sonra etkileşim alan bazı tweetlerde hata fark edildikten sonra, kullanıcılar tweet'i silmek zorunda kalıyor ve tüm etkileşim gidiyor. Böyle durumlarda "düzenleme" özelliği oldukça işe yarayabilir.

Ancak platform, etkileşim alan paylaşımların düzenlendikten sonra bambaşka bir içeriğe dönüşebileceğini ve bu durumun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.