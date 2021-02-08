Google, 662 kişiye 6.7 milyon dolarlık ödül dağıttı

Google, kendi platformlarındaki açıkları bulan araştırmacılara, 2020 yılında toplam 6.7 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı.

Son yıllarda birçok teknoloji devi, sistemlerindeki güvenlik açıklarını daha hızlı bir şekilde tespit edebilmek için çeşitli ödül programlarını hayata geçiriyor.

Programlara katılan araştırmacılar ise buldukları açığın önem derecesine karşılık belirli bir ödül alıyor.

GOOGLE, 6.7 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Bu şirketlerden birisi olan Google, geride bıraktığımız 2020 yılında platformlarındaki açık ve hataları bulan araştırmacılara 6.7 milyon dolar ödeme yaptı.





ABD merkezli teknoloji şirketi, 2020'de 62 farklı ülkeden 662 araştırmacıya yaptıkları katkıdan dolayı ödül verdi.

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında en çok hata ile karşılaşılan Google platformu Chrome oldu.

Google, Chrome'un açıklarını bulan kişilere 2020'de toplamda 2.1 milyon dolar ödül dağıttı.

Google, Android açıkları için 1.74 milyon dolar, Google Pay için ise toplamda 270 bin dolar ödeme yaptı.

TOPLAM ÖDÜL 21 MİLYON DOLARI BULDU

Öte yandan Google, ödül programını başlattığı günden bu yana toplam 21 milyon dolar dağıttı.