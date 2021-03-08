Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, hazırladığı özel "doodle" ile kutladı.

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir "doodle" ile kutlamayı tercih etti. İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve üzerine tıklandığında yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.

GOOGLE'DAN ÖZEL MESAJ

"Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" linkine tıklandığındaysa "Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar." mesajıyla dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere yer verildiği görülüyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - VİDEO