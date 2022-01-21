Google, AB'nin 2,4 milyar euroluk cezasını en üst mahkemeye taşıyor

Google, AB'nin 2,4 milyar euroluk cezasını en üst mahkemeye taşıyor

Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun uyguladığı 2,4 milyar euroluk para cezasını temyize götürme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 euroluk avroluk para cezası vermiş ve alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

GOOGLE, KARARI EN ÜST MAHKEMEYE TAŞIYOR

Google, alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonunun şirkete uyguladığı para cezasını onayan AB Genel Mahkemesi kararını temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Avrupa Adalet Divanı'ndan yasal açıklama gerektiren alanlar olduğunu düşündüğümüz için Genel Mahkeme'nin kararına itiraz etmeye karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı kasım ayında karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar euroluk cezayı onamıştı.

Bu aşamada dosya, hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'na taşınacak.