Google açıkladı: Android telefonlara 5 yeni özellik geliyor Google, Android telefonlar, tabletler ve Wear OS akıllı saatler için beş yeni özellik duyurdu.

Haber Merkezi

Google, Android kullanıcılarını heyecanlandıracak 5 yeni özelliği duyurdu. Bu yeni özellikler, telefon kullanım deneyimini daha da kişiselleştirecek ve kolaylaştıracak.

İşte Android kullanıcılarının hayatını kolaylaştırması beklenen 5 yeni özellik:

TALKBACK UYGULAMASINA GEMINI DESTEĞİ GELDİ

Android’in TalkBack ekran okuyucu uygulaması, artık Gemini ile desteklenen detaylı sesli açıklamalar sunuyor.

Bu özellik, çevrim içi ürün resimleri, telefon fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımlarındaki görselleri daha erişilebilir hale getiriyor.

ANINDA ŞARKI TANIMA

Günümüzde müzik, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yeni bir şarkı duyarız ve aklımızda yer eder, ancak ismini bir türlü hatırlayamayız.

İşte tam bu noktada Circle to Search özelliği devreye giriyor. Bu yenilikçi özellik sayesinde, artık duyduğunuz şarkıyı uygulama değiştirmeden, sadece ana ekran düğmesine uzun basarak kolayca bulabilirsiniz.

WEB SAYFALARINI SESLİ OKUMA

Android telefonlardaki Google Chrome, tarayıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, web sayfalarını sesli olarak dinleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Artık blog yazılarından haberlere, tariflerden kitap bölümlerine kadar pek çok içeriği gözlerinizi yormadan dinleyebileceksiniz.

ABD İÇİN DEPREM UYARI SİSTEMİ

Google'ın geliştirdiği yenilikçi Android Deprem Uyarı Sistemi, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında aktif olarak hizmet veriyor.

Bu sistem, deprem riski taşıyan tüm eyaletlerde ve bölgelerdeki milyonlarca Android kullanıcısına, sarsıntı başlamadan önce hayati önem taşıyan uyarılar gönderiyor.

WEAR OS İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANAN AKILLI SAATLER İÇİN ÇEVRIMDIŞI HARİTALAR

Google, Wear OS akıllı saat kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte, akıllı saatlerimiz artık daha bağımsız ve kullanışlı hale geliyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri, çevrimdışı haritalar desteği.

Artık telefonunuzda indirdiğiniz Google Haritalar, otomatik olarak saatinize senkronize olacak. Bu sayede, internet bağlantınız olmasa bile, daha önce indirdiğiniz bölgelerin haritalarına saatinizden kolayca ulaşabileceksiniz.