Google AdSense hesabı nasıl açılır

Google AdSense hesabı açmak için neler yapmanız gerekiğini anlatan bir rehber hazırladık. Bu rehber sayesinde siz de kolaylıkla Google AdSense hesabı oluşturabilir ve sitenizi ekleyebilirsiniz.

Google'ın kullanıcılara sunduğu para kazanma platformu AdSense, web sitelerinde reklam göstererek gelir elde etmenize yarayan bir hizmettir.

Kullanıcılar, yeni bir Adsense hesabı oluşturdukdan sonra web sitesini Google'a bildirir ve Google'dan onay geldiğinde ise o sitenin Adsense ile para kazanmasının önü açılır.

Bu içeriğimizde, Google AdSense hesabı açma işlemi için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Aşağıdaki adımları uygulayarak siz de kolayca AdSense hesabı oluşturabilir ve sitenizi ekleyebilirsiniz.

1- Öncelikle Google AdSense hesap açma bağlantısına tıklayarak ilgiyi sayfaya ulaşın. Ardından sağ üstteki 'Başlayın' butonuna tıklayın.

2- Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir form çıkacak. Bu formda ilk olarak web sitenizin ismini yazmanız gerekiyor. Daha sonra hemen aşağıya e-posta adresinizi girin (gmail olması gerekiyor). Son olarak AdSense ile ilgili e-posta almak isteyip istemediğinizi işaretleyin ve 'KAYDET VE DEVAM ET' butonuna basın.

3- Karşınıza Google giriş ekranı çıkacak. Buradan gmail kullanıcı adı ve şfirenizle oturum açın. Daha sonra aşağıdaki hesap oluşturma ekranı sizi karşılayacak. Ülke ve bölgenizi seçtikten sonra sözleşme şartlarını kabul edip 'HESAP OLUŞTUR' butonuna tıklayın.

4- Hesap oluşturmak için son bir adımınız kaldı. Karşınıza gelen ekrandan ödeme profili oluşturmanız gerekiyor. Bunun için kişsel bilgileriniz ve adresinizi girdikten sonra 'GÖNDER' seçeneğine tıklayın. Daha sonra telefon numaranızı onaylayın ve bir sonraki adımla devam edin.

5- Şimdi ilk başta üyelik oluştururken Google'a bildirdiğiniz web sitesinin size ait olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Bunun için Google'ın size verdiği kısa kodu sitenizin HTML'sine, head-head etiketlerinin arasına yapıştırın. Wordpress kullanıcısıysanız basit bir eklentiyle de bunu yapabilirsiniz.





6- Şimdi Google'a biraz zaman verin. Google, sitenize eklediğiniz kodu tarayacaak ve sitenin size ait olduğunu doğrulamaya çalışacaktır.

7- Sitenizin doğrulanıp doğrulanmadığını kontrol etmek için AdSense panelinin sol kısmında bulunan 'Sitelerim' kısmına girin ve kontrol edin. Site adresinizin karşısında 'Hazır' ifadesi yer alıyorsa, AdSense hesabınıza başarılı bir şekilde sitenizi eklediniz demektir. Artık para kazanmaya hazırsınız.