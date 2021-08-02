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- Google, Android 2.3.7 ve altına olan desteğini sonlandırıyor
Google, Android 2.3.7 ve altına olan desteğini sonlandırıyor
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 12:58
- Güncelleme : 02.08.2021 - 13:00
Google, Andrdoid'in Gingerbread olarak da bilinen 2.3.7 versiyonunu ilk olarak 2010 yılında tanıtmış ve desteklenen modellere sunmuştu.
Google, şu anda Android 12 sürümü üzerinde çalışmaya devam ederken, Android 2.3.7 ve altı sürümlerine olan desteği keseceğini duyurdu.
HESAPLARA GİRİŞ YAPILAMAYACAK
Yeni alınan kararla birlikte, 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılamayacak. Google bu hesaplara giriş için Android 3 ve üstü sürümlere destek verecek.
Google'ın hizmetleri arasında Gmail, Drive, Google ve Haritalar gibi birçok önemli ürün bulunuyor. Bu uygulamalar da Android 2.3.7 ve altı cihazlarda kullanılamayacak.
DESTEĞİN SONLANACAĞI BAZI MODELLER
Google'ın aldığı kararla birlikte, Android 2.3.7 sürümü kullanan ve artık destek alamayacak bazı akıllı telefon modelleri şu şekilde:
- Sony Xperia Advance
- Acer Liquid Z (Z110)
- Acer Liquid Z Duo (Z110)
- Lenovo K800
- T-Mobile Concord
- Sony Xperia U (ST25a)
- Sony Xperia U (ST25i)
- Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)
- Yezz Andy 3G 4.0 (YZ1120)
- Motorola Defy Pro (XT560)
- Sony Xperia Go (ST27a)
- Sony Xperia Go (ST27i)
- Huawei Activa 4G (M920)
- Motorola Atrix TV (XT682)
- Sony Xperia ion (3G LT28h)
- Sony Xperia ion (LTE LT28at)
- Sony Xperia ion (LTE LT28i)
- Orange San Diego
- Vodafone Smart II (V860)
- Sony Xperia Sola (MT27i)
- Samsung Galaxy S2 LTE (GT-i9210T)
- Sony Xperia P (LT22i)
- LG Optimus 3D Max (P720)
- LG Optimus 3D Max (P720H)
- LG Optimus 3D Max (P725)
- LG Optimus Elite (LS696)
- Sony Xperia acro HD (SOI12)
- Xolo X900
- Sony Xperia acro HD (SO-03D)
- Sony Xperia S (LT26i)
- LG Spectrum (VS920)
- Motorola MotoLuxe XT615
- HTC Velocity 4G