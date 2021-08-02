Google, Android 2.3.7 ve altına olan desteğini sonlandırıyor

Google, Android 2.3.7 ve altına olan desteğini sonlandırıyor

Google, Android Gingerbread olarak bilinen 2.3.7 versiyonun desteğini sonlandırıyor. İşte karardan etkilenen bazı telefon modelleri...

Google, Andrdoid'in Gingerbread olarak da bilinen 2.3.7 versiyonunu ilk olarak 2010 yılında tanıtmış ve desteklenen modellere sunmuştu.

Google, şu anda Android 12 sürümü üzerinde çalışmaya devam ederken, Android 2.3.7 ve altı sürümlerine olan desteği keseceğini duyurdu.

HESAPLARA GİRİŞ YAPILAMAYACAK

Yeni alınan kararla birlikte, 27 Eylül'den itibaren Android 2.3.7 ve altı cihazlarda Google hesaplarına giriş yapılamayacak. Google bu hesaplara giriş için Android 3 ve üstü sürümlere destek verecek.

Google'ın hizmetleri arasında Gmail, Drive, Google ve Haritalar gibi birçok önemli ürün bulunuyor. Bu uygulamalar da Android 2.3.7 ve altı cihazlarda kullanılamayacak.





DESTEĞİN SONLANACAĞI BAZI MODELLER

Google'ın aldığı kararla birlikte, Android 2.3.7 sürümü kullanan ve artık destek alamayacak bazı akıllı telefon modelleri şu şekilde:

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z (Z110)

Acer Liquid Z Duo (Z110)

Lenovo K800

T-Mobile Concord

Sony Xperia U (ST25a)

Sony Xperia U (ST25i)

Samsung Galaxy S Lightray 4G (SCH-R940)

Yezz Andy 3G 4.0 (YZ1120)

Motorola Defy Pro (XT560)

Sony Xperia Go (ST27a)

Sony Xperia Go (ST27i)

Huawei Activa 4G (M920)

Motorola Atrix TV (XT682)

Sony Xperia ion (3G LT28h)

Sony Xperia ion (LTE LT28at)

Sony Xperia ion (LTE LT28i)

Orange San Diego

Vodafone Smart II (V860)

Sony Xperia Sola (MT27i)

Samsung Galaxy S2 LTE (GT-i9210T)

Sony Xperia P (LT22i)

LG Optimus 3D Max (P720)

LG Optimus 3D Max (P720H)

LG Optimus 3D Max (P725)

LG Optimus Elite (LS696)

Sony Xperia acro HD (SOI12)

Xolo X900

Sony Xperia acro HD (SO-03D)

Sony Xperia S (LT26i)