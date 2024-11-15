Google, Android Auto'yu araç radyosuyla entegre edecek

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Android Auto, araç içi eğlence deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. 9to5Google'ın haberine göre, Google, Android Auto'nun bir sonraki güncellemesinde araç radyolarıyla entegrasyon sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

"CAR MEDİA" UYGULAMASI GELİYOR

"Car Media" adlı yeni bir uygulama, kullanıcıların Android Auto üzerinden araçlarının radyolarını kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar FM, AM ve HD radyo kanallarına erişebilecek, istasyonlar arasında geçiş yapabilecek ve radyo ayarlarını yönetebilecekler.

Bu özellik hakkında ilk bilgiler temmuz ayında ortaya çıkmıştı. Google'ın aylardır bu özellik üzerinde çalıştığı ve entegrasyonu geliştirmek için çaba gösterdiği anlaşılıyor.

Android Auto için en son güncelleme olan Android Auto 13.3 beta sürümünde, radyo entegrasyonu veya "Car Media" uygulaması henüz yer almıyor.

Ancak, Google'ın bu özelliği terk etmediği ve geliştirmeye devam ettiği belirtiliyor.

Google, radyo entegrasyonu için çeşitli müzik türlerini ve radyo istasyonu kategorilerini listeledi.

Bu listede, popüler müzik türlerinden klasik müziğe, haberlerden spor programlarına kadar geniş bir yelpazede seçenekler bulunuyor.

Bu kategorilerin tam olarak nasıl kullanılacağı henüz net değil. Ancak, kullanıcıların radyo istasyonlarını türe veya kategoriye göre filtrelemesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.