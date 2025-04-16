Google, Android'in arama çubuğuna AI Modu getiriyor

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Google, Android cihazlardaki Arama çubuğu aracılığıyla yapay zeka özelliklerine erişmenin yeni bir yolunu deniyor.

Bu özellik, daha önce Google uygulamasının üst kısmındaki Arama çubuğunun altında bulunan bir kısayol aracılığıyla kullanılabiliyordu.

Bu kısayol, Google Lens ve Şarkı Arama yetenekleriyle ilişkilendirilen Ekran Görüntüleri, Çeviri ve Ödev filtreleri gibi düğmelerin hemen yanında yer alıyordu.

Ancak Google, şimdi Arama alanında daha belirgin bir AI Modu çemberi test ediyor.

YENİ TASARIM, SES VE LENS SİMGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Yeni özellik, Arama çubuğunun sağ tarafındaki ses ve Lens simgelerinin yerini alarak, kullanıcıların dokunduktan hemen sonra yazmaya başlamalarına olanak tanıyor.

Bu değişiklik, kullanıcıların YZ özelliklerine daha hızlı ve doğrudan erişmesini sağlıyor. Ayrıca, "AI Sor Modu" alanı da Google Lens entegrasyonuyla güncellendi.

Bu güncelleme, kullanıcıların galerilerinden resim yüklemelerine veya arama için yeni resimler çekmelerine olanak tanıyor. Bu da görsel arama deneyimini daha da geliştiriyor.

Şu an itibariyle, bu güncellenmiş arayüz yalnızca bir cihazda görünürken, ABD'deki ücretsiz kullanıcılar artık Search Labs aracılığıyla AI Mode'a kaydolabiliyor.