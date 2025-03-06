Google, arama motorunu elden çıkarmamak için ABD'ye direniyor

Haber Merkezi

Google, arama işini elden çıkarmamak için büyük bir mücadele veriyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Alphabet bünyesindeki Google'ı parçalamayı ve arama birimini ayrı bir şirkete dönüştürmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında, DC Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Amit Mehta, Google'ın tekel olduğuna hükmetti ve şirketin Sherman Yasası'nın 2. bölümünü ihlal ettiğini belirtti. Bu karar, Google'ı zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı.

ADALET BAKANLIĞI'NIN SUÇLAMALARI VE GOOGLE'IN SAVUNMASI

DOJ, Google'ın arama pazarındaki hakimiyetini rakiplerin rekabet etmesini zorlaştırdığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Özellikle, Apple'ın Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olmak için Google'ın yaptığı büyük ödemeler, rekabeti engelleyici bir faktör olarak görülüyor. Yargıç Mehta da bu ödemelerin rekabeti ciddi şekilde kısıtladığını ifade ediyor.

Google ise arama pazarındaki yüksek payını, tüketiciler tarafından tercih edilen üstün bir ürün olmasına bağlıyor. Şirket, arama platformunun diğer web siteleriyle karşılaştırılamayacağını ve tüketicilere benzersiz bir deneyim sunduğunu savunuyor.

REKLAM İŞİ DE HEDEFTE

DOJ, sadece arama işini değil, aynı zamanda Google'ın reklamcılık işini de hedef alıyor. Özellikle, kullanıcıların arama sorgularına, tarama geçmişine ve demografisine göre hedefli reklamlar sunulması, tekelcilik suçlamalarının bir diğer dayanağını oluşturuyor.

DOJ, Google'ın tekelini kırmak için Chrome web tarayıcısının elden çıkarılması ve iPhone gibi cihazlarda varsayılan arama motoru olmak için yapılan büyük ödemelerin sonlandırılması gibi çözüm önerileri sunuyor.

Google ise bu önerilerin Amerikan ekonomisine ve ulusal güvenliğe zarar vereceği endişesini taşıyor.

Nisan ayında, hangi çözümlerin uygun olduğunu belirlemek için yeni bir dava yapılacak ve nihai karar ağustos ayında verilecek. Google, arama işinin ayrı bir şirkete dönüştürülmesini engellemek için hükümet yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.