Google Arama'ya konuşma tabanlı yapay zeka özelliği geliyor

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Google, internette arama yapma şeklimizi değiştirebilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

"AI Modu" adı verilen bu özellik, Google Arama'yı daha konuşma tabanlı ve kullanıcı dostu hale getirecek.

YAPAY ZEKA İLE SOHBET EDER GİBİ ARAMA

AI Modu ile kullanıcılar, Google'a soru sorabilecek ve yanıt alabilecekler. Bu sayede, arama yapmak daha sezgisel ve verimli hale gelecek.

AI Modu, Google uygulamasının son beta sürümünde keşfedildi. Henüz herkese açık olmasa da Google'ın bu modu etkinleştirmek için yeni bir düğme eklediği görülüyor.

Google, Gemini ve Project Astra gibi projelerle yapay zeka alanında önemli yatırımlar yapıyor. AI Modu, bu çalışmaların Google Arama'ya entegre edilmesinin bir örneği.

ARAMA DENEYİMİNİ DEĞİŞTİRECEK

AI Modu, internette bilgi arama şeklimizi değiştirebilir. Anahtar kelimeler yerine doğal dil kullanarak arama yapmak mümkün hale gelebilir.

Google'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarının devam etmesiyle birlikte, AI Modu'nun daha da gelişmiş ve kullanışlı hale gelmesi bekleniyor.