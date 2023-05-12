Google, ChatGPT-4 rakibi PaLM 2'yi duyurdu ABD merkezli teknoloji devi Google, şu anda 25 Google hizmetine güç veren PaLM 2 yapay zeka dil modelini tanıttı.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Google'dan ChatGPT'ye rakip

ABD merkezli teknoloji devi Google, şu anda 25 Google hizmetine güç veren PaLM 2 yapay zeka dil modelini tanıttı.

PaLM 2, doğrudan OpenAI şirketinin geliştirdiği ChatGPT’ye güç veren GPT-4 modeline rakip olacak.

Google CEO'su Sundar Pichai, PaLM 2’nin geniş eğitim sayesinde mantık ve muhakeme konusunda daha güçlü olduğunu ve 100'den fazla dili kapsayan çok dilli metin üzerinde eğitildiğini söylüyor.

Ayrıca Google'ın yapay zekası PaLM 2’nin sağlık verileri üzerinde eğitilmiş bir versiyonu olan Med-PaLM 2, ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı'nda bulunanlara benzer soruları "uzman" düzeyinde yanıtlayabiliyor.

Siber güvenlik verileri üzerinde eğitilmiş başka bir versiyon ise kodlardaki siber tehditleri tespit edebiliyor.