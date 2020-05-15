- En Son Haber
- Teknoloji Haberleri
- Google Chrome, kaynak tüketen reklamları engelleyecek
Google Chrome, kaynak tüketen reklamları engelleyecek
- Haber Merkezi
- 15.05.2020 - 11:29
İnternette dolaşırken hepimizin karşılaştığı reklamlar, hem reklam verenler hem de kullanıcılar arasında tartışmalara neden oluyor.
Reklamları engellemek için reklam engelleyici yazılımlar kullanılsa da bu durum internet sitelerinin gelirlerini de oldukça azaltıyor.
Google'ın bu konu hakkında ne düşündüğüne değinecek olursak, aslında şirketin hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların yanında olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak Google, özellikle bilgisayar kaynaklarını sömüren, gizlice oynatılan ve kullanıcıları oldukça rahatsız eden reklamların karşısında duruyor.
KAYNAK TÜKETİMİ YÜKSEK REKLAMLAR ENGELLENECEK
Google yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde kaynak tüketimi yüksek olan reklamların Google Chrome’dan engelleneceğini açıkladı.
Bu engelleme kararı; kripto para madenciliği yapan, kötü programlanmış ya da optimize edilmemiş reklamları da kapsayacak.
Ağustos ayından itibaren yüksek kaynak tüketen reklamları engelleyeceğini açıklayan Google, aşağıdaki 3 özelliğe sahip reklamları kaldıracak:
- Reklamın 4MB ağ verisi kullanması
- Reklamın 30 saniyenin 15 saniyesini işlemci kullanımına ayırması
- Reklamın toplam 60 saniye işlemciyi kullanması
Google, daha önce de Chrome'a eklediği bir özellikle, kullanıcıları rahatsız eden reklamlaır otomatik olarak engellemeye başlamıştı.
Google'dan gelen açıklamaya göre her 300 reklamdan yalnızca 1 tanesi bu şekilde aşırı kaynak tüketiminde bulunuyor. Kısacası engellenen reklamların sayısı pek de fazla olmayacak.
Instagram: @eshteknoloji