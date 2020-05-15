Google Chrome, kaynak tüketen reklamları engelleyecek

Chrome, bilgisayar kaynaklarını sömüren ve gizlice video oynatan rahatsız edici reklamları Ağustos 2020’den itibaren kullanıcılara göstermeyecek.

İnternette dolaşırken hepimizin karşılaştığı reklamlar, hem reklam verenler hem de kullanıcılar arasında tartışmalara neden oluyor.

Reklamları engellemek için reklam engelleyici yazılımlar kullanılsa da bu durum internet sitelerinin gelirlerini de oldukça azaltıyor.

Google'ın bu konu hakkında ne düşündüğüne değinecek olursak, aslında şirketin hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların yanında olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak Google, özellikle bilgisayar kaynaklarını sömüren, gizlice oynatılan ve kullanıcıları oldukça rahatsız eden reklamların karşısında duruyor.

KAYNAK TÜKETİMİ YÜKSEK REKLAMLAR ENGELLENECEK

Google yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde kaynak tüketimi yüksek olan reklamların Google Chrome’dan engelleneceğini açıkladı.

Bu engelleme kararı; kripto para madenciliği yapan, kötü programlanmış ya da optimize edilmemiş reklamları da kapsayacak.

Ağustos ayından itibaren yüksek kaynak tüketen reklamları engelleyeceğini açıklayan Google, aşağıdaki 3 özelliğe sahip reklamları kaldıracak:

Reklamın 4MB ağ verisi kullanması

Reklamın 30 saniyenin 15 saniyesini işlemci kullanımına ayırması

Reklamın toplam 60 saniye işlemciyi kullanması

Google, daha önce de Chrome'a eklediği bir özellikle, kullanıcıları rahatsız eden reklamlaır otomatik olarak engellemeye başlamıştı.

Google'dan gelen açıklamaya göre her 300 reklamdan yalnızca 1 tanesi bu şekilde aşırı kaynak tüketiminde bulunuyor. Kısacası engellenen reklamların sayısı pek de fazla olmayacak.