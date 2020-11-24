Google Chrome, Windows 7 işletim sistemine olan desteğini uzattı

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, Windows 7 üzerinde geliştirilmeye devam etse de destek süresi kısalıyordu. Ancak şirket, Windows 7 desteğini uzattığını resmen duyurdu.

2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesmişti.

Ancak dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, Microsoft’un emekliye ayırdığı işletim sistemi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

15 TEMMUZ 2021'DE SONA ERİYORDU

Google, daha önce yaptığı bir açıklamada, Chrome’un güncel sürümlerinin 15 Temmuz 2021’e kadar Windows 7 üzerinde çalışmaya devam edeceğini duyurmuştu.

SÜRE 6 AY DAHA UZADI

Kurumsal müşterilerden aldığı geri bldirimleri dikkate alarak destek süresini uzatan Google, Windows 7 için Chrome desteğini 15 Ocak 2022 tarihine kadar uzattı.

Google’a göre kurumsal Chrome kullanıcılarının yüzde 78’i Windows 10’a geçişini tamamlasa da yüzde 21’i halen emekliye ayrılmış işletim sistemiyle yoluna devam ediyor.

Yeni alınan karar ile kurumsal müşterilerinin üzerindeki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

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