Google Chrome'da başlangıç sayfası nasıl değiştirilir

Google Chrome tarayıcısında, başlangıç sayfasının nasıl değiştirebileceğinizi detaylarıyla anlattık.

Dünyanın en popüler arama motorlarından olan Google Chrome, her ne kadar fazla kaynak tükettiğinden dolayı eleştirilse de hala oldukça seviliyor.

Google Chrome'u ilk defa kullananların en çok araştırdığı özelliklerden biri de açılış sayfasının nasıl değiştirileceği. Gelin hep birlikte Chrome başlangıç sayfası değiştirme işleminin nasıl yapıldığına göz atalım.

1- Öncelikle Google Chrome tarayıcısını açın ve sağ üstteki menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın.

2- Ardından sol taraftaki liste menüsünden "Başlangıçta" seçeneğine tıklayın.

3- Karşınıza, başlangıç seçeneklerinin olduğu aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. Buradan, Chrome'u açtığınızda karşınıza neyin çıkacağına karar verebilirsiniz.

Yeni sekme sayfası aç: Bu ayar, Chrome'u ilk açtığınızda karşınıza boş bir sekme sayfası çıkarır.

Kaldığım yerden devam et: Bu seçenek, Chrome'u kapattığınızda hangi sayfa açıksa, açtığınızda aynı sayfayı önünüze getirir.

Belirli bir sayfayı veya sayfa grubunu aç: Bu seçeneği seçtikten sonra istediğiniz web sayfasını girerek, Chrome'un başlangıç sayfasını değiştirebilirsiniz.